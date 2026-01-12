Календар державних свят на лютий 2026: важливі дати та події

Лютий — найкоротший місяць року, проте для кожного українця він сповнений глибоких сенсів, болючих спогадів та національної гордості. Саме в цей період ми вшановуємо тих, хто першим став на захист нашої свободи, та згадуємо події, що назавжди змінили хід історії.

Читай у матеріалі, які державні та неофіційні свята у лютому 2026 ми будемо відзначати.

Календар державних свят та пам’ятних дат у лютому 2026

05.02 — День державної соціальної інфраструктури транспорту

Цей день присвячений людям, які забезпечують стабільну роботу транспортної системи країни — від логістики до обслуговування об’єктів інфраструктури. У часи війни їхня праця є критично важливою для забезпечення життєдіяльності тилу та допомоги фронту.

14.02 — День усіх закоханих (Валентинів день)

Попри те, що це свято не є державним чи офіційним, воно вже давно стало невіддільною частиною нашого життя. У суботу 14 лютого тисячі пар зможуть ще раз нагадати одне одному про почуття.

Сьогодні для українців це свято набуло особливого значення — це день підтримки для тих, кого розділила війна, та можливість подякувати своїм половинкам за витримку.

15.02 — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Ця дата приурочена до річниці виведення військ з Афганістану, проте сьогодні ми вшановуємо всіх українських ветеранів, які виконували миротворчі місії та брали участь у локальних конфліктах у різних куточках світу.

16.02 — День єднання України

Свято, засноване Президентом у 2022 році напередодні великого вторгнення. Воно символізує згуртованість нації перед будь-якими загрозами.

У цей день по всій країні підіймають державні прапори, а українці одягають вишиванки та стрічки, демонструючи всьому світу свою єдність.

19.02 — День Державного Герба України

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як Малий герб України. Це один із трьох головних символів нашої держави, який має тисячолітню історію та є знаком незламності нашого народу.

20.02 — День Героїв Небесної Сотні

П’ятниця 20 лютого — день жалоби та вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя на Майдані за європейське майбутнє України.

Традиційно в центрі Києва та інших містах запалюють Промені Гідності та проводять меморіальні заходи.

21.02 — Міжнародний день рідної мови

Сьогодні українська мова — це не лише засіб спілкування, а й наша зброя та ідентичність. 21 лютого ми вкотре нагадуємо світові про красу солов’їної та важливість її захисту.

24.02 — День початку повномасштабної війни Росії проти України

Вівторок 24 лютого — дата, що розділила життя кожного на до та після. Це день стійкості, пам’яті про жертви агресії та вдячності Силам оборони, які вже чотири роки тримають небо над нами. Країна схиляє голови в хвилині мовчання за всіх загиблих.

25.02 — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

Професійне свято тих, хто готує наші крила до бойових вильотів. Також цього дня згадуємо історичну дату — 25 лютого 1918 року Тризуб був вперше прийнятий як офіційний герб УНР.

26.02 — День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Пам’ятна дата на честь масового мітингу у Сімферополі 2014 року. Україна продовжує боротьбу за повернення півострова додому, підкреслюючи, що Крим — це Україна.

