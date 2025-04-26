Сімейні стосунки

Разом назавжди чи тільки тимчасово? Що таке situationship та чому людей лякають зобов’язання

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 16:00
Разом назавжди чи тільки тимчасово? Що таке situationship та чому людей лякають зобов’язання
Фото Unsplash
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