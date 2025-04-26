Разом назавжди чи тільки тимчасово? Що таке situationship та чому людей лякають зобов’язання

Додатки для знайомств на кшталт Tinder, соціальні мережі та зміни у загально прийнятих нормах трансформують романтичні стосунки. Молодь все частіше віддає перевагу чомусь, що виглядає як стосунки, але не зовсім ними є.

Ці невизначені зв’язки відомі як situationship. Вони стають все більш поширеними, особливо серед міленіалів і покоління Z. Але що це таке й чому так багато людей опиняються в них? Відповідає Psychology Today.

Що таке situationship: значення терміну

Situationship перекладається як ситуація. Це слово означає романтичні або сексуальні стосунки, які не були чітко визначені. Це часто про емоційну близькість, регулярне спілкування, побачення.

Але за такого сценарію обом партнерам бракує відданості чи спільного розуміння того, до чого вони йдуть. Як зазначає терапевт Шена Таббс, ситуаційні стосунки — це по суті простір між відданими стосунками та чимось більшим, ніж дружба.

Ці зв’язки можуть здаватися захопливими, ненапруженими, спонтанними та вільними від ярликів. Але з часом відсутність ясності може породити плутанину, невпевненість і емоційний біль.

Це особливо помітно, коли один партнер бажає більшої стабільності або відданості, ніж інший готовий запропонувати.

Чому ця модель стосунків стає популярною

Є кілька культурних і психологічних факторів, що роблять ситуаційні стосунки привабливими:

страх зобов’язань: дехто остерігається обіцянок через минулі травми, зайняте життя або розуміння, що вони ще не знайшли “того самого”;

додатки для спілкування та знайомств: технології роблять побачення доступнішими та одноразовими. Не всі люди хочуть встановлювати моногамне партнерство, воліючи подивитися інші варіанти;

бажання емоційного зв’язку без тиску, особливо для тих, хто відновлюється після минулих стосунків.

Плюси й мінуси ситуативних стосунків

Серед плюсів такої формули стосунків найчастіше називають свободу. Це підходить тим, хто не готовий до традиційних стосунків, але хоче насолодитися інтимністю без зобов’язань.

Situationship — це про стосунки без тиску, очікувань на спільне майбутнє. Обидва партнери відчувають себе спокійніше. Це також можливість дізнатися про свої потреби, межі та емоційні тригери.

Однак чимало й мінусів таких стосунків. Перший полягає в емоційній невизначеності. Нерозуміння, до чого призведе таке спілкування, стає причиною тривоги, ревнощів і плутанини.

Ситуативні стосунки стають приводом для незбалансованих очікувань. Часто одна людина починає розвивати глибші почуття, тоді як інша залишається емоційно недоступною.

У довгостроковій перспективі це може завадити пошуку повноцінних стосунків, які краще відповідають потребам.

Як зрозуміти, що ти у situationship

Деякі ознаки можуть вказувати на приналежність до таких стосунків:

жодних розмов про спільне майбутнє;

непослідовне спілкування;

відсутність визначених позначок або термінів стосунків;

відчуття вагання, коли хочеться просити більше, ніж є зараз;

повна емоційну чи сексуальну близькість, але без жодних зобов’язань.

Якщо підозрюєш, що опинилася (-вся) в цій ситуації, перш за все перевірте себе. Чи влаштовує тебе поточна динаміка, або ти сподіваєшся, що це переросте у щось більше?

Якщо тебе не задовольняє нинішній стан справ, поговори про це прямо. Постав такі питання:

Ким ми є одне для одного? Чи бачимо ми, куди це рухатиметься далі? Ми на одній хвилі щодо потреб і очікувань?

Якщо партнер не надає відповідей або їх потрібно буквально витягати, це може багато про що розповісти.

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