Вместе навсегда или только временно? Что такое situationship и почему люди пугают обязательства

Приложения для знакомств по типу Tinder, социальные сети и изменения в общепринятых нормах трансформируют романтические отношения. Молодежь все чаще предпочитает что-то, что выглядит как отношения, но не совсем ими являются.

Эти неопределенные связи известны как situationship. Они становятся все более распространенными, особенно среди миллениалов и поколения Z. Но что это такое и почему так много людей оказываются в них? Отвечает Psychology Today.

Что такое situationship: значение термина

Situationship переводится как ситуация. Это слово означает романтические или сексуальные отношения, не четко определенные. Это часто об эмоциональной близости, регулярном общении, свидании.

Но при таком сценарии обоим партнерам не хватает преданности или общего понимания того, к чему они идут. Как отмечает терапевт Шена Таббс, ситуационные отношения — это, по сути, пространство между преданными отношениями и чем-то большим, чем дружба.

Эти связи могут казаться увлекательными, ненапряженными, спонтанными и свободными от ярлыков. Но с течением времени отсутствие ясности может породить путаницу, неуверенность и эмоциональную боль.

Это особенно заметно, когда один партнер хочет большей стабильности или преданности, чем другой готов предложить.

Почему эта модель отношений становится популярной

Есть несколько культурных и психологических факторов, делающих ситуационные отношения привлекательными:

страх обязательств: некоторые опасаются обещаний из-за прошлых травм, занятой жизни или понимания, что они еще не нашли того самого;

приложения для общения и знакомств: технологии делают свидание более доступными и одноразовыми;

не все люди хотят устанавливать моногамное партнерство, предпочитая посмотреть другие варианты;

желание эмоциональной связи без давления, особенно для тех, кто восстанавливается после прошлых отношений.

Плюсы и минусы ситуативных отношений

Среди плюсов такой формулы отношений чаще всего называют свободу. Это подходит тем, кто не готов к традиционным отношениям, но хочет насладиться интимностью без обязательств.

Situationship — это отношения без давления, ожиданий на общее будущее. Оба партнера чувствуют себя более спокойно. Это также возможность узнать о своих потребностях, границах и эмоциональных триггерах.

Однако немало и минусов таких отношений. Первый состоит в эмоциональной неопределенности. Непонимание, к чему приведет такое общение, становится причиной тревоги, ревности и путаницы.

Ситуативные отношения становятся поводом для несбалансированных ожиданий. Часто один человек начинает развивать более глубокие чувства, в то время как другой остается эмоционально недоступным.

В долгосрочной перспективе это может помешать поиску полноценных отношений, которые лучше отвечают потребностям.

Как понять, что ты в situationship

Некоторые признаки могут указывать на принадлежность к следующим отношениям:

никаких разговоров об общем будущем;

непоследовательное общение;

отсутствие определенных меток или сроков отношений;

ощущение колебания, когда хочется просить больше, чем есть сейчас;

полная эмоциональная или сексуальная близость, но без всяких обязательств.

Если подозреваешь, что оказалась (-лся) в этой ситуации, прежде всего проверь себя. Устраивает ли тебя текущая динамика или ты надеешься, что это перерастет во что-то большее?

Если тебя не удовлетворяет нынешнее положение, поговори об этом прямо. Задай следующие вопросы:

Кто мы друг для друга? Видим ли мы, куда это будет двигаться дальше? Мы на одной волне относительно потребностей и ожиданий?

Если партнер не дает ответов или их нужно буквально вытягивать, это может о многом рассказать.

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