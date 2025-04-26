Семейные отношения

Вместе навсегда или только временно? Что такое situationship и почему люди пугают обязательства

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 16:00
Вместе навсегда или только временно? Что такое situationship и почему люди пугают обязательства
Фото Unsplash
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