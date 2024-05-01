Лунный посевной календарь на май 2024 — для садово-огородных свершений

Посевная в самом разгаре, и все больше людей на выходные приезжает на свои дачи, чтобы начать высадку овощей и других культур. Поэтому лунный посевной календарь на май 2024 года — то, что нужно для каждого, кто работает на огороде.

Рассказываем о благоприятных днях, и что именно можно сажать в разные дни мая.

Лунный посевной календарь на май 2024 года: благоприятные дни для посева

Лунный посевной календарь на май поможет как можно лучше подготовиться к посадкам. В частности, подскажет, в какие именно дни лучше активно работать на огороде, а когда отложить свой труд.

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Благоприятные дни: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31 мая.

Неблагоприятные дни: 5-6, 8, 15, 23-24, 28 мая.

Когда и что лучше сажать в мае

Лунный посадочный календарь на май также сосредотачивается на отдельных датах, чтобы садоводы-огородники лучше понимали, к чему готовиться.

1-2 мая — нейтральные дни для посадки и посева. Поэтому лучше провести обрезку и прополку грядок от сорняков.

3-4 мая — рекомендовано заняться посевом редиса, редьки, моркови, свеклы, картофеля позднего сорта. А также это прекрасное время для посадки бобовых культур.

В благоприятную погоду можно пересадить рассаду на постоянное место роста.

5-6 мая — благоприятные дни для посадки растение и посева семян. А садоводам стоит разрыхлить почву и прополоть участок от сорняков.

7 мая — нейтральный день, когда можно при необходимости посадить лук, подготовить к посеву семена, замочив их.

8 мая — неблагоприятный день, поэтому лучше покосить газон и проверить состояние растений в саду. При необходимости можно внести сезонные удобрения.

9-13 мая — благоприятные дни для высадки рассады и посева баклажанов, огурцов и перцев. Можно пересадить кусты земляники и клубники, посеять многолетние и однолетние цветы, а также плодовые деревья.

14 мая — нейтральный день, когда можно убрать в теплицах и проверить растения на наличие насекомых и болезней.

15 мая — неблагоприятный день для садово-огородного труда. Можно отдохнуть, наслаждаясь цветущим садом, полить и подкормить растения.

16 мая — нейтральный день для профилактической обработки садовых культур.

17-22 мая — благоприятные дни для проращивания семян плодовых и хвойных деревьев. Можно высаживать все овощные культуры, землянику или клубнику.

25-27 мая — в эти дни можно полить все высаженные культуры или собрать первый урожай, например, зелень, если она уже выросла.

28-29 мая — при необходимости можно пересадить те растения, которые в этом нуждаются, заняться обработкой культур от вредителей и прополоть сорняки.

30-31 мая — благоприятные дни, а поэтому конец мая лучше провести над поливом и подкормкой растений, а также привитию культур.

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