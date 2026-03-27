США виділяють 25 млн доларів на повернення та реабілітацію українських дітей

Державний департамент США офіційно оголосив про запуск нової комплексної програми підтримки обсягом 25 мільйонів доларів, спрямованої на ідентифікацію, повернення та відновлення українських дітей, які були примусово вивезені Росією.

Про це за підсумками зустрічі з американськими дипломатами повідомила перша леді України Олена Зеленська. Ця ініціатива стане першим системним проєктом, що охоплює всі критичні етапи — від розшуку дитини в депортації до її повної реінтеграції в українське суспільство.

Олена Зеленська повідомила про запуск ініціативи США для порятунку викрадених дітей

Відповідно до офіційного повідомлення Державного департаменту США, нове фінансування буде розподілене між двома стратегічними напрямами:

Пошук та ідентифікація: підтримка надійних партнерів у відстеженні переміщення дітей на окупованих територіях та всередині РФ. Це створення доказової бази для дипломатичного тиску та юридичних процедур повернення.

Догляд та реінтеграція: фінансування українського уряду та перевірених локальних організацій для надання медичної, психологічної та соціальної допомоги дітям, які вже повернулися додому.

Перша леді України підкреслила, що ця допомога є критично важливою для реалізації національного плану Bring Kids Back UA. Станом на 26 березня 2026 року завдяки спільним зусиллям вдалося повернути додому 2 048 дітей.

Проте тисячі маленьких українців все ще перебувають у російському полоні, в атмосфері інформаційної ізоляції та психологічного тиску. Олена Зеленська подякувала американській стороні за те, що діти залишаються пріоритетом міжнародної політики.

Американська сторона наголосила, що діти є найвразливішими жертвами війни, а забезпечення їхнього повернення до родин є моральним обов’язком світової спільноти. Програма реалізується в тісній координації з Конгресом США та Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей.

