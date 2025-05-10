Лучшие сериалы для подростков 2025: топ-10 украинских и американских лент о школе, любви и приключениях

Подростковый возраст сам по себе — немалое испытание, когда кажется, что весь мир против тебя, родители не понимают, а проблемы стают такими грандиозными, что заслоняют собой весь мир. Не остаться один на один с переживаниями помогут подростковые сериалы. Проблемы их героев очень похожи, и в них легко узнать себя. У каких сериалов для подростков — украинских и американских — лучшие рейтинги, читай в материале.

Интересные украинские сериалы для подростков: лучшие 5 историй о школьной жизни и самоутверждении

В топе украинских сериалов для подростков: детективные ленты с интригами, разворачивающимися в школьной и студенческой среде. Буллинг, социальное неравенство, наркотики и суицидальные мысли — но и у этой адской смеси есть привкус хеппи-энда.

А еще среди лучших — легкая комедия о сладкой инстаграмной жизни и ее не слишком яркой изнаночной стороне.

Первые ласточки

Это первый сезон подросткового сериала, действие которого стартует 1 сентября. Обычную украинскую школу шокирует крайне драматическое событие: гибнет школьница. Следователь Ольга Макарова не верит в самоубийство, ведь девочка не оставила записку. Расследование шаг за шагом раскрывает страшные тайны, связанные с гибелью ученицы. Оказывается, учителя, ученики, родители — все что-то скрывают, но самой таинственной фигурой становится “Друг” — едва ли не самый влиятельный персонаж в этой детективной интриге.

Первые ласточки: зависимые

Действие второго сезона Первых ласточек перебрасывается из школы в университет, где на журфаке происходит загадочное событие: гибнет студент. Теперь за расследование берутся непрофессионалы: доискаться истины попытаются преподавательница вуза Кира Зотова и несколько ее студентов.

Новенькая

Еще одна интересная теленовелла для подростков. По сюжету девушка Вера из небогатой семьи попадает в элитную школу Киева. Но оказывается, что Золушка на самом деле — агент полиции, и должна выяснить, есть ли среди мажоров причастные к распространению наркотиков. Школьные конфликты, подозрения, детективные интриги, а еще первая любовь и музыка, которая может стать смыслом жизни.

Школа

Сразу три сезона сериала, сюжет которого впитал почти все проблемы современной школы: буллинг одноклассников, одиночество подростков в собственной семье, интриги в педагогическом коллективе и среди школьников. От сезона к сезону герои взрослеют, их ценности и взгляды на жизнь и выбор будущего меняются, иногда кардинально.

FAKE

Наконец в топе — комедия. Провинциальная блогерша Вера пытается покорить столицу и стать инстаграммной звездой, набрав миллион фолловеров. Однако чтобы “сиять” в Инстаграмм, ей приходится браться за любую, иногда грязную работу. Как сложится жизнь девушки, которая строит будущее на фейках о себе, и какие испытания ждут ее дружбу и любовь — узнай из просмотра. А еще посмотри, как снимали сцены поцелуев.

Топовые американские сериалы для подростков: погрузись в мир фантазии и приключений

Лучшие американские сериалы для подростков — отличная возможность попасть в совершенно иную атмосферу, и не только мысленно пересечь океан, но и с головой погрузиться в мир непредсказуемого фэнтези, дерзких приключений и историй о том, как молодые люди ищут свой путь в мире любви, романтичной и физической.

Внешние мели

Невероятно красивая приключенческая лента, рассказывающая об опасных путешествиях четверки тинейджеров. Летом они отправляются на побережье Северной Каролины, чтобы разыскать отца одного из них. Но расследование оборачивается невероятной неожиданностью: учащиеся находят карту сокровищ. Повезет ли им в их поисках, если по следам идут опасные конкуренты?

Половое воспитание

Отис считает себя профи в половом воспитании, хотя сам в физической любви — только теоретик. Однако это не мешает ему открыть среди подростков коммерческие курсы и давать платные советы об интимной жизни. Ему действительно верят, ведь мама Отиса — врач-специалист в этой области, и сын с детства слышит голую правду о половой жизни. Помогут ли эти знания обрести настоящую любовь самому парню?

Уэйн

Еще один подростковый приключенческий сериал, дающий возможность погулять свободному ветру фантазии в голове и вместе с главным героем Уэйном отправиться в путешествие во Флориду. Правда, приключения обещают немало драматических поворотов: отец парня умер, он одинок, еще и среди тех, кого называют трудными подростками. Однако у Уэйна есть мечта: вернуть во Флориде свое наследство: раритетный “Понтиак”. Но авто — в руках криминальных структур, и парня ждут проблемы.

Жуткие приключения Сабрины

16-летняя Сабрина — дочь колдуна, но девушка не спешит бросить обычную человеческую жизнь и стать ведьмой. Она живет вместе со своими странными тетушками, влюбляется в обычного парня, но Король Тьмы считает, что она замешкалась и пора поступать в Академию незримых наук. Интересная фэнтези-драма с элементами детектива и привкусом фильма ужасов.

Мне это не нравится

Один из лучших сериалов для подростков с элементами комедии и фантастики. Хотя история вполне реальна. Юная Сидни впервые испытывает романтические чувства, но даже поговорить о первой любви не с кем. Отец уходит из жизни, покончив с собой и теперь Сидни считает его изменником. А лучшая подруга — плохой консультант по делам любви, ведь ее бойфренд — глуповатый футболист. Как справится с кризисом взросления Сидни — смотри в сериале.

Раньше мы рассказывали об исторических сериалах, похожих на Бриджертоны: список лучших лент с самыми высокими рейтингами.

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