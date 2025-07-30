Євробачення-2026: потенційні фаворити від України

Фото Instagram У травні 2026 року Європа знову збереться разом, щоб відчути магію музики — на сцені 70-го ювілейного пісенного конкурсу Євробачення, який цього разу відбудеться в Австрії. Саме ця альпійська країна здобула перемогу на Євробаченні 2025, забезпечивши собі право приймати шоу в третє у своїй історії. Україна, яка вже давно закріпила за собою статус одного з найяскравіших і найуспішніших учасників конкурсу, з нетерпінням очікує на нову історію, нову пісню й нового героя на сцені Євробачення. Хто ж може стати наступним обличчям України на цьому міжнародному шоу? У ЗМІ, інтерв’ю та соцмережах уже почали з’являтися перші натяки, побажання від артистів і прогнози від фанатів.Хто потенційно може представити Україну на Євробачення 2026 Христина Соловій Публіка давно бажає побачити її на конкурсі, особливо якщо вона представить щось енергійне, сучасне, містичне. Вона раніше зізнавалася: була б готова, якщо була б дійсно гідна пісня. Анна Трінчер Одна з тих молодих українських артисток, яка цілком могла б стати яскравою представницею України на Євробаченні‑2026. Вона вже має досвід участі в “Дитячому Євробаченні” (2015), тож добре знайома з атмосферою конкурсу та його емоційною напругою. Її сильний вокал у поєднанні з акторською пластикою дозволяє створювати сценічні номери з глибокою драматургією. До того ж Анна має потужну фан-базу. Вона неодноразово відкрито зізнавалася, що мріє виступити на дорослому Євробаченні. Як сама казала в інтерв’ю: “Це було б серйозне творче випробування, до якого я готувалась би як до життя”. Артем Пивоваров Відомий масштабними постановками та глибокими драматичними композиціями. Він сам зазначав, що не заперечує участі в Євробаченні за певних умов — з піснею і концепцією, які мають значення. Читати на тему Де буде Євробачення-2026: чи відоме місто проведення та чому хвилюється Австрія Розповідаємо, що відомо про Євробачення-2026 на цю мить. KOLA Має величезну фан-базу, потужний вокал і сильну емоційність. Аналітики відзначають її потенціал у сольному номері з виразною баладою та сценічним харизматичним образом. ANKA Молода яскрава артистка з камерною харизмою і сценічною роботою. Учасниця попереднього Нацвідбору. Серед моделей для мінімалістичного, але ефектного виступу. Jerry Heil Українська співачка має вже досвід конкурсної сцени — сумісний виступ з alyona alyona (“Teresa & Maria”) зробив її відомою ширше. Аналітики називають її одним із головних претендентів для сольного виступу у 2026‑му. Фіналіст Нацвідбору‑2024 DREVO також вважає, що Jerry могла б знову запалити сцену Євробачення. KHAYAT Висловлював думку про можливість повернення у Нацвідбір на 2026 рік, але все залежить від пісні та концепції. Zelenooka, ENLEO, FIЇNKA, колектив Після Дощу Згадувалися в контексті довгих списків можливих учасників Нацвідбору, хоч офіційно інтерв’ю з їхніми висловами не фіксували. Ziferblat про те, хто може представити Україну на Євробаченні-2026 Instagram На прес-конференції у травні 2025 року гурт поділився, кого вони вважають гідними кандидатами на Євробачення 2026: Кажанна. Віталій Козловський. Театрально-музичний проєкт Schmalgauzen.. Кажанна — ми щороку чекаємо, коли вона нарешті вийде на сцену Євробачення! — це їх слова. Бонус: передбачення від ІІ про можливих представників України Базуючися на всьому, що вже відомо — медійна активність, творчий стан, зацікавленість артистів, ротації на радіо, обговорення фанатів та досвід минулих років — ШІ склав своє передбачення, хто ймовірно подасться на Нацвідбір-2026 від України. Артист / Проєкт Позиціювання у нацвідборі KHAYAT Найреальніший як сольний конкурсант MÉLOVIN (як продюсер) За ним стоятиме артист, він керує проєкт MOLODI Сезонна заявка, якщо буде пісня з почуттям Люленов + DAMNITSKYI (“Шовковиця”) Гумористично‑фольклорна заявка — вже анонсована Jerry Heil Можлива, якщо буде музична новинка Ziferblat Може повернутися з новим альбомом або концепцією Хоч остаточні імена учасників Національного відбору стануть відомі лише взимку, вже зараз відчувається: Євробачення‑2026 готується стати подією, де буде не лише музика — буде битва сенсів, образів, голосів покоління. Артисти говорять, натякають, пробують себе — і за кулісами вже кипить творча кухня. Кого ми побачимо серед фіналістів? Чи повернеться знайоме ім’я, чи засяє нова зірка з TikTok або андеграунду? Це покаже час — але одне відомо точно: Україна вміє дивувати. І завжди має що сказати світові. Цьогоріч фінал Євробачення 2025 не дуже вразив українців. Разом з тим, ми традиційно зробили багато мемів з Євробачення-2025 — бо сміх продовжує життя! Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Євробачення 2025, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter