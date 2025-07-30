Євробачення-2026: потенційні фаворити від України

У травні 2026 року Європа знову збереться разом, щоб відчути магію музики — на сцені 70-го ювілейного пісенного конкурсу Євробачення, який цього разу відбудеться в Австрії. Саме ця альпійська країна здобула перемогу на Євробаченні 2025, забезпечивши собі право приймати шоу в третє у своїй історії.

Україна, яка вже давно закріпила за собою статус одного з найяскравіших і найуспішніших учасників конкурсу, з нетерпінням очікує на нову історію, нову пісню й нового героя на сцені Євробачення.

Хто ж може стати наступним обличчям України на цьому міжнародному шоу? У ЗМІ, інтерв’ю та соцмережах уже почали з’являтися перші натяки, побажання від артистів і прогнози від фанатів.

Хто потенційно може представити Україну на Євробачення 2026

Христина Соловій

Публіка давно бажає побачити її на конкурсі, особливо якщо вона представить щось енергійне, сучасне, містичне. Вона раніше зізнавалася: була б готова, якщо була б дійсно гідна пісня.

Анна Трінчер

Одна з тих молодих українських артисток, яка цілком могла б стати яскравою представницею України на Євробаченні‑2026. Вона вже має досвід участі в “Дитячому Євробаченні” (2015), тож добре знайома з атмосферою конкурсу та його емоційною напругою. Її сильний вокал у поєднанні з акторською пластикою дозволяє створювати сценічні номери з глибокою драматургією.

До того ж Анна має потужну фан-базу. Вона неодноразово відкрито зізнавалася, що мріє виступити на дорослому Євробаченні. Як сама казала в інтерв’ю: “Це було б серйозне творче випробування, до якого я готувалась би як до життя”.

Артем Пивоваров

Відомий масштабними постановками та глибокими драматичними композиціями. Він сам зазначав, що не заперечує участі в Євробаченні за певних умов — з піснею і концепцією, які мають значення.

Читати на тему Де буде Євробачення-2026: чи відоме місто проведення та чому хвилюється Австрія Розповідаємо, що відомо про Євробачення-2026 на цю мить.

KOLA

Має величезну фан-базу, потужний вокал і сильну емоційність. Аналітики відзначають її потенціал у сольному номері з виразною баладою та сценічним харизматичним образом.

ANKA

Молода яскрава артистка з камерною харизмою і сценічною роботою. Учасниця попереднього Нацвідбору. Серед моделей для мінімалістичного, але ефектного виступу.

Jerry Heil

Українська співачка має вже досвід конкурсної сцени — сумісний виступ з alyona alyona (“Teresa & Maria”) зробив її відомою ширше. Аналітики називають її одним із головних претендентів для сольного виступу у 2026‑му. Фіналіст Нацвідбору‑2024 DREVO також вважає, що Jerry могла б знову запалити сцену Євробачення.

KHAYAT

Висловлював думку про можливість повернення у Нацвідбір на 2026 рік, але все залежить від пісні та концепції.

Zelenooka, ENLEO, FIЇNKA, колектив Після Дощу

Згадувалися в контексті довгих списків можливих учасників Нацвідбору, хоч офіційно інтерв’ю з їхніми висловами не фіксували.

Ziferblat про те, хто може представити Україну на Євробаченні-2026

На прес-конференції у травні 2025 року гурт поділився, кого вони вважають гідними кандидатами на Євробачення 2026:

Кажанна.

Віталій Козловський.

Театрально-музичний проєкт Schmalgauzen..

Кажанна — ми щороку чекаємо, коли вона нарешті вийде на сцену Євробачення! — це їх слова.

Бонус: передбачення від ІІ про можливих представників України

Базуючися на всьому, що вже відомо — медійна активність, творчий стан, зацікавленість артистів, ротації на радіо, обговорення фанатів та досвід минулих років — ШІ склав своє передбачення, хто ймовірно подасться на Нацвідбір-2026 від України.

Артист / Проєкт Позиціювання у нацвідборі KHAYAT Найреальніший як сольний конкурсант MÉLOVIN (як продюсер) За ним стоятиме артист, він керує проєкт MOLODI Сезонна заявка, якщо буде пісня з почуттям Люленов + DAMNITSKYI (“Шовковиця”) Гумористично‑фольклорна заявка — вже анонсована Jerry Heil Можлива, якщо буде музична новинка Ziferblat Може повернутися з новим альбомом або концепцією Хоч остаточні імена учасників Національного відбору стануть відомі лише взимку, вже зараз відчувається: Євробачення‑2026 готується стати подією, де буде не лише музика — буде битва сенсів, образів, голосів покоління. Артисти говорять, натякають, пробують себе — і за кулісами вже кипить творча кухня.

Кого ми побачимо серед фіналістів? Чи повернеться знайоме ім’я, чи засяє нова зірка з TikTok або андеграунду? Це покаже час — але одне відомо точно: Україна вміє дивувати. І завжди має що сказати світові.

Цьогоріч фінал Євробачення 2025 не дуже вразив українців. Разом з тим, ми традиційно зробили багато мемів з Євробачення-2025 — бо сміх продовжує життя!

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