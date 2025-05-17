В этом году финал Евровидения не очень поразил украинцев. Вместе с тем мы традиционно сделали много мемов по Евровидению-2025.

Пока мы ждали объявления победителя, Вікна решили собрать несколько мемов и передать их дальше — потому что смех продолжает жизнь!

Мемы о Евровидении 2025

Думали, это конец? Мы принесли подборку мемов о Евровидении-2025 / 9 Фотографий

Скриншоты с Х

А вот что не смешно, так это присутствие российского следа на Евровидении-2025. Читай об этом больше по ссылке.

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