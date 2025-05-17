В этом году финал Евровидения не очень поразил украинцев. Вместе с тем мы традиционно сделали много мемов по Евровидению-2025. Пока мы ждали объявления победителя, Вікна решили собрать несколько мемов и передать их дальше — потому что смех продолжает жизнь! Мемы о Евровидении 2025 Думали, это конец? Мы принесли подборку мемов о Евровидении-2025 / 9 Фотографий Скриншоты с ХА вот что не смешно, так это присутствие российского следа на Евровидении-2025. Читай об этом больше по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025 Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter