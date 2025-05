Российский след на наибольшем песенном конкурсе мира в 2025 году? Да, мы не шутим — лучше дочитай этот текст до конца. Ведь нынешнее Евровидение переполнено сомнительными нарративами, а среди участников есть откровенные любители хороших (или не очень) россиян, а также ностальгирующих по СССР — страны, в которой никогда, кстати, и не жили.

Мы собрали список участников, которые так или иначе имеют связь с Россией, или поддерживающих ее агрессивную политику.

За кого не голосовать на Евровидении или кто связан с Россией сейчас на конкурсе — читай в материале.

За кого не голосовать на Евровидении-2025

На самом деле каждый и каждая могут голосовать за исполнителя или исполнительницу, которые действительно нравятся. Ведь Евровидение — это песенный конкурс.

Вместе с тем, дальше ты можешь узнать немного больше об участниках, их командах и смыслах песен.

Эстония, Tommy Cash

Рэпер Томи Кэш имеет смешанные корни: мама-украинка, бабушка-россиянка, а сам Томас (настоящее имя) родился в Эстонии.

Песня Томми Кеша Эспрессо Макиато стала вирусной. Однако известно, что над проектом исполнителя к Евровидению работали… россияне с украинцами!

Клип к композиции создавала российская режиссер Алина Пасок, проживавшая в России. В команде тоже были украинцы.

В 2015 году Tommy Cash сотрудничал с российской группой Little Big и записал трек GIVE ME YOUR MONEY.

До 2022 года он также гастролировал по России со своим новым альбомом. После полномасштабного нападения россиян на Украину он занял так называемую нейтральную позицию, но постоянно пытается примирить два народа.

Так, в своей песне United By Music Томми Кэш совместно с представителем Нидерландов на Евровидении-2024 Йостом Кляйном (его дисквалифицировали за агрессивное поведение перед финалом Евровидения-2024) спел:

Мы хотим мира, они хотят войны

Богатые остаются богатыми, бедные остаются бедными

Я хочу улететь в Киев и заехать в Москву.

Армения, Parg

Этот горячий участник, который во втором полуфинале “зажег” голым торсом прямо на сцене Евровидения, не разделяет проукраинскую позицию.

Так, Паргев Варданян обучался в Волгограде, Россия. Неудивительно, что многие события в его творчестве были связаны с этой страной. В частности, в 2024 году он выступал в Сочи совместно с другими россиянами.

Он активно освещает свое увлечение российской музыкой, публикует это в своих социальных сетях.

Австрия, JJ (Йоганнес Пич)

Йоганес Пич имеет неплохие шансы на победу в Евровидении этого года. Однако оперный певец открыто заявил, что на создание конкурсной песни Wasted Love его вдохновила оперная певица родом из России.

Речь идет об Анне Нетребко, у нее гражданство России и Австрии, признанная российской народной певицей.

Она известна не только благодаря музыкальному таланту: для украинцев Нетребко известна прежде всего из-за финансирования террористов так называемого ДНР, из-за чего она попала в базу Миротворец.

После 2022 года она отказалась осуждать российское вторжение в Украину. Поэтому с ней расторг контракт театр Метрополитан-Опера. В ответ Нетребко подала в суд иск с требованием выплатить ей гонорары за отмененные концерты.

После волокиты, в Нью-Йорке, в суде, арбитр наложил на певицу штраф за неуместные заявления после вторжения России в Украину. Речь шла о публикации в соцсетях, где она ругает западных критиков и называет их злыми, как слепые агрессоры.

Особое отношение к России имели также участницы Ирландии и Грузии, но они в финал не прошли.

