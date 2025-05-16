Шоу-биз

Российский флер на Евровидении-2025: за каких участников стыдно отдавать СМС

Виктория Мельник, журналист сайта 16 мая 2025, 14:00
За кого не голосовать на Евровидении
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