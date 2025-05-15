Огонь и обнаженный торс! Как Армения зажгла на Евровидении

Уже сейчас проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025! Сегодня мы увидим 18 выступлений стран-участников! Напомним, Евровидение проходит в Швейцарии, в городе Базеле. Гранд-финал конкурса пройдет 17 мая.

Армения на Евровидении: сексуальный Parg зажег на сцене

Исполнитель песни Parg (Паргев Варданян) зажег сцену Евровидения! Его выступление было очень ярким, харизматичным и он не оставил на местах зрителей! Он выступил с обнаженным торсом, а на протяжении песни было сильное файер-шоу.

Армения принимает участие в Евровидении с 2006 года. Но страна еще ни разу не смогла выиграть в конкурсе! Лучшим результатом за все время было четвертое место (2008, 2014).

Армения стала первой страной Кавказа, принявшей участие в песенном конкурсе Евровидения. Страну ныне представляет Parg или Паргев Варданян.

Значительная часть его жизни прошла в России. Но в 2022 году мужчина вернулся домой. С тех пор его сольная карьера набирает обороты.

Артист любит музыкальные опыты. Один из таких представляет с песней Survivor.

Армения на Евровидении 2025: видео

Раньше мы рассказывали, кто победил в первом полуфинале Евровидения.

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