Вогонь і голий торс! Як Вірменія запалила на Євробаченні

Уже зараз триває другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025! Сьогодні ми побачимо 18 виступів країн-учасників! Нагадаємо, Євробачення проходить у Швейцарії, у місті Базель. Гранд-фінал конкурсу відбудеться 17 травня.

Вірменія на Євробаченні: сексуальний Parg запалив на сцені

Виконавець пісні Parg (Паргєв Варданян) підпалив сцену Євробачення! Його виступ був дуже яскравим, харизматичним і не лишив на місцях глядачів! Він виступив з оголеним торсом, а впродовж пісні було сильне фаєр-шоу.

Вірменія бере участь у Євробаченні з 2006 року. Та країна ще жодного разу не змогла виграти у конкурсі! Найкращим результатом за весь час було четверте місце (2008, 2014 роки).

Вірменія стала першою країною Кавказу, що взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення. Країну нині представляє Parg або Паргєв Варданян.

Значна частина його життя минула у Росії. Та у 2022 році чоловік повернувся додому. З того часу його сольна кар’єра набирає обертів.

Артист любить музичні експерименти. Один з таких представляє з піснею Survivor.

Вірменія на Євробаченні 2025: відео

Раніше ми розповідали, хто переміг у першому півфіналі Євробачення.

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