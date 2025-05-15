Шоу-біз

Вогонь і голий торс! Як Вірменія запалила на Євробаченні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Травня 2025, 22:40
вірменія на євробаченні
Вогонь і голий торс! Як Вірменія запалила на Євробаченні
Читати далі
Греція на Євробаченні-2025: Клавдія зворушить баладою про трагедію свого народу
Remember Monday — What the Hell Just Happened
Читати далі
Велика Британія на Євробаченні: Remember Monday з піснею про дружбу та запальні вечірки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь