Російський фльор на Євробаченні-2025: за яких учасників соромно віддавати СМС

Російський слід на найбільшому пісенному конкурсі світу у 2025 році? Так, ми не жартуємо — краще дочитай цей текст до кінця. Адже цьогорічне Євробачення аж переповнене сумнівними наративами, а серед учасників є відверті любителі хороших (чи не дуже) росіян, а також тих, хто ностальгує за СРСР — країною, в якій ніколи, до речі, й не жили.

Ми зібрали список учасників, які так чи інакше мають звʼязок із Росією, або підтримують її агресивну політику.

За кого не голосувати на Євробаченні, або хто повʼязаний з Росією зараз на конкурсі — читай у матеріалі.

За кого не голосувати на Євробаченні-2025

Насправді кожен та кожна можуть голосувати за того виконавця чи виконавицю, яка дійсно подобається. Адже, Євробачення — це пісенний конкурс.

Разом з тим далі ти можеш дізнатися трохи більше про учасників, їхні команди та сенси пісень.

Естонія, Tommy Cash

Репер Томі Кеш має змішане коріння: мама-українка, бабуся-росіянка, а сам Томас (справжнє імʼя) народився в Естонії.

Пісня Томі Кеша Еспресо Макіато стала вірусною. Однак відомо, що над проектом виконавця до Євробачення працювали… росіяни з українцями!

Кліп до композиції створювала російська режисерка Аліна Пасок, яка проживала в Росії. У команді також були українці.

У 2015 році Tommy Cash співпрацював із російським гуртом Little Big і записав трек GIVE ME YOUR MONEY.

До 2022 року він також гастролював Росією зі своїм новим альбомом. Після повномасштабного нападу росіян на Україну він зайняв так звану нейтральну позицію, але постійно намагається “примирити” два народи.

Так, у своїй пісні United By Music Томі Кеш спільно з тогорічним представником Нідерландів Йостом Кляйном на Євробаченні-2024 (його дискваліфікували за агресивну поведінку перед фіналом Євробачення-2024) заспівав:

Ми хочемо миру, вони хочуть війни

Багаті залишаються багатими, бідні залишаються бідними

Я хочу полетіти до Києва і заїхати в Москву.

Читати на тему Tommy Cash розчарував виступом на Євробаченні — чому співаку не допоміг хайп Чому номер одіозного Tommy Cash не виправдав очікування?

Вірменія, Parg

Цей гарячий учасник, який у другому півфіналі “запалив” голим торсом просто на сцені Євробачення, не поділяє проукраїнської позиції.

Так, Паргєв Варданян навчався у Волгограді, Росія. Не дивно, що чимало подій у його творчості були повʼязані з цією країною. Зокрема, у 2024 році він виступав у Сочі спільно з іншими росіянами.

Він активно висвітлює своє захоплення російською музикою, публікує це у своїх соціальних мережах.

Австрія, JJ (Йоганнес Піч)

Йоганес Піч має непогані шанси на перемогу у цьогорічному Євробаченні. Однак оперний співак відкрито заявив, що на створення конкурсної пісні Wasted Love його надихнула оперна співачка, родом з Росії.

Йдеться про Анну Нетребко, вона має громадянство Росії та Австрії, визнана російською народною співачкою.

Вона відома не лише завдяки музичному таланту: для українців Нетребко відома, перш за все, через фінансування терористів так званого ДНР, через що вона потрапила до бази Миротворець.

Після 2022 року вона відмовилася засуджувати російське вторгнення в Україну. Через це з нею розірвав контракт театр Метрополітан-Опера. У відповідь на це Нетребко подала до суду позов з вимогою виплатити їй гонорари за скасовані концерти.

Після тяганини, у Нью-Йорку, в суді, арбітр наклав на співачку штраф за недоречні заяви після вторгнення Росії в Україну. Йшлося про публікацію у соцмережах, де вона лає західних критиків та називає їх злими, як сліпі агресори.

Особливий стосунок до Росії мали також учасниці від Ірландії та Грузії, але вони у фінал не пройшли.

А які прогнози букмекерів на переможця цього року та яке місце пророчать Україні, ми писали в нашому іншому матеріалі: читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.