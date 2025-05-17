Російський фльор на Євробаченні-2025: за яких учасників соромно віддавати СМС

Фото Instagram Російський слід на найбільшому пісенному конкурсі світу у 2025 році? Так, ми не жартуємо — краще дочитай цей текст до кінця. Адже цьогорічне Євробачення аж переповнене сумнівними наративами, а серед учасників є відверті любителі хороших (чи не дуже) росіян, а також тих, хто ностальгує за СРСР — країною, в якій ніколи, до речі, й не жили. Ми зібрали список учасників, які так чи інакше мають звʼязок із Росією, або підтримують її агресивну політику. За кого не голосувати на Євробаченні, або хто повʼязаний з Росією зараз на конкурсі — читай у матеріалі.За кого не голосувати на Євробаченні-2025 Насправді кожен та кожна можуть голосувати за того виконавця чи виконавицю, яка дійсно подобається. Адже, Євробачення — це пісенний конкурс. Разом з тим далі ти можеш дізнатися трохи більше про учасників, їхні команди та сенси пісень. Естонія, Tommy Cash Репер Томі Кеш має змішане коріння: мама-українка, бабуся-росіянка, а сам Томас (справжнє імʼя) народився в Естонії. Пісня Томі Кеша Еспресо Макіато стала вірусною. Однак відомо, що над проектом виконавця до Євробачення працювали… росіяни з українцями! Кліп до композиції створювала російська режисерка Аліна Пасок, яка проживала в Росії. У команді також були українці. У 2015 році Tommy Cash співпрацював із російським гуртом Little Big і записав трек GIVE ME YOUR MONEY. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TOMM¥ €A$H (@tommycashworld) До 2022 року він також гастролював Росією зі своїм новим альбомом. Після повномасштабного нападу росіян на Україну він зайняв так звану нейтральну позицію, але постійно намагається “примирити” два народи. Так, у своїй пісні United By Music Томі Кеш спільно з тогорічним представником Нідерландів Йостом Кляйном на Євробаченні-2024 (його дискваліфікували за агресивну поведінку перед фіналом Євробачення-2024) заспівав: Ми хочемо миру, вони хочуть війниБагаті залишаються багатими, бідні залишаються біднимиЯ хочу полетіти до Києва і заїхати в Москву. Читати на тему Tommy Cash розчарував виступом на Євробаченні — чому співаку не допоміг хайп Чому номер одіозного Tommy Cash не виправдав очікування? Вірменія, Parg Цей гарячий учасник, який у другому півфіналі “запалив” голим торсом просто на сцені Євробачення, не поділяє проукраїнської позиції. Так, Паргєв Варданян навчався у Волгограді, Росія. Не дивно, що чимало подій у його творчості були повʼязані з цією країною. Зокрема, у 2024 році він виступав у Сочі спільно з іншими росіянами. Він активно висвітлює своє захоплення російською музикою, публікує це у своїх соціальних мережах. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PARG (@pargmusic) Австрія, JJ (Йоганнес Піч) Йоганес Піч має непогані шанси на перемогу у цьогорічному Євробаченні. Однак оперний співак відкрито заявив, що на створення конкурсної пісні Wasted Love його надихнула оперна співачка, родом з Росії. Йдеться про Анну Нетребко, вона має громадянство Росії та Австрії, визнана російською народною співачкою. Вона відома не лише завдяки музичному таланту: для українців Нетребко відома, перш за все, через фінансування терористів так званого ДНР, через що вона потрапила до бази Миротворець. Після 2022 року вона відмовилася засуджувати російське вторгнення в Україну. Через це з нею розірвав контракт театр Метрополітан-Опера. У відповідь на це Нетребко подала до суду позов з вимогою виплатити їй гонорари за скасовані концерти. Після тяганини, у Нью-Йорку, в суді, арбітр наклав на співачку штраф за недоречні заяви після вторгнення Росії в Україну. Йшлося про публікацію у соцмережах, де вона лає західних критиків та називає їх злими, як сліпі агресори. Особливий стосунок до Росії мали також учасниці від Ірландії та Грузії, але вони у фінал не пройшли. А які прогнози букмекерів на переможця цього року та яке місце пророчать Україні, ми писали в нашому іншому матеріалі: читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Австрія, війна в Україні, Вірменія, Грузія, Естонія, Євробачення 2025, Ірландія, Росія, Світ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter