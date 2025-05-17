Шоу-біз

Російський фльор на Євробаченні-2025: за яких учасників соромно віддавати СМС

Вікторія Мельник, журналістка сайту 17 Травня 2025, 23:31
За кого не голосувати на Євробаченні
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