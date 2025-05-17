Цьогоріч фінал Євробачення не дуже вразив українців. Разом з тим, ми традиційно зробили багато мемів з Євробачення-2025.

Доки ми чекали на оголошення переможця, Вікна вирішили зібрати кілька смішних та передати їх далі — бо сміх продовжує життя!

Меми про Євробачення 2025

Думали, це кінець? Ми принесли добірку мемів з Євробачення-2025 / 9 Фотографій

Скриншоти з Х

А ось що не смішно, так це присутність російського сліду на Євробаченні-2025. Читай про це більше за посиланням.

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