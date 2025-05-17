Цьогоріч фінал Євробачення не дуже вразив українців. Разом з тим, ми традиційно зробили багато мемів з Євробачення-2025. Доки ми чекали на оголошення переможця, Вікна вирішили зібрати кілька смішних та передати їх далі — бо сміх продовжує життя! Меми про Євробачення 2025 Думали, це кінець? Ми принесли добірку мемів з Євробачення-2025 / 9 Фотографій Скриншоти з Х Читати на тему Україна проходить “шлях Самурая”: гурт Ziferblat про особисте, індустрію музики та свої проекти Український гурт Ziferblat в ексклюзивному інтервʼю розповів про свої проекти та чим надихається. А ось що не смішно, так це присутність російського сліду на Євробаченні-2025. Читай про це більше за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025 Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter