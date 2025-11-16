Історії Інтерв'ю
Ексклюзив

“Я не могла інакше”: історія медикині 95 бригади, яка відмовилася від кар’єри у США

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Листопада 2025, 09:00 7 хв.
Головне фото: Особистий архів Вікторії

