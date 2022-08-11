Україні потрібно щонайменше два мільйони донорів: як здати свою кров на потреби захисників

У перші дні повномасштабної війни українці масово пішли здавати кров. Утім, її використовують швидко, та й термін придатності в неї доволі невеликий. Тож зараз в Україні виник дефіцит донорської крові.

Керівниця платформи ДонорUA Ірина Славінська розповіла в ефірі телемарафону, як стати донором та врятувати не одне життя.

Ми просимо людей реєструватись за закликом ДонорUA і приходити до центрів збору крові. Оскільки ми напряму працюємо з державою та маємо змогу вчасно інформувати людей про потреби, — пояснює Славінська.

Наразі найбільше крові люди потребують у східних та південних областях України, де йдуть жорстокі бої. Тож організація збирає донорський матеріал по всій державі, а потім транспортує його в спеціальних авто до гарячих точок.

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Щоб стати донором потрібно:

бути старше за 18 років;

мати вагу понад 50 кг;

мати гарне фізичне здоров’я.

— Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує до 5% населення (ставати донорами — ред.). Тобто якщо орієнтуватись на 40 млн українців довоєнного часу, то нам потрібно два мільйони людей, які постійно здаватимуть кров, — каже засновниця платформи.

Наразі на сайті ДонорUA зареєстровано 100 тисяч людей. Це занадто мало. Тож українців закликають допомогти тим, хто ціною власної крові захищає тил.

Уже шостий місяць співробітники Харківського центру служби крові живуть і працюють у підвалі медзакладу. Дивись, як українські донори наближають ЗСУ до перемоги.

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