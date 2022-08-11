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Україні потрібно щонайменше два мільйони донорів: як здати свою кров на потреби захисників

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Серпня 2022, 17:00

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