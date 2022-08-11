Украине нужно по меньшей мере два миллиона доноров: как сдать свою кровь на нужды защитников

В первые дни полномасштабной войны украинцы массово пошли сдавать кровь. Впрочем, ее используют быстро, да и срок годности у нее довольно небольшой. Поэтому сейчас в Украине возник дефицит донорской крови.

Руководительница платформы ДонорUA Ирина Славинская рассказала в эфире телемарафона, как стать донором и спасти не одну жизнь.

Мы просим людей регистрироваться по призыву ДонорUA и приходить в центры сбора крови. Поскольку мы напрямую работаем с государством и можем своевременно информировать людей о потребностях, — объясняет Славинская.

Сейчас больше всего кровь нужна для людей в восточных и южных областях Украины, где идут жестокие бои. Поэтому организация собирает донорский материал по всей стране, а затем транспортирует его в специальных автомобилях до горячих точек.

Чтобы стать донором нужно:

быть старше 18 лет;

иметь вес свыше 50 кг;

иметь хорошее физическое здоровье.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 5% населения (становиться донорами — ред.). То есть, если ориентироваться на 40 млн украинцев довоенного времени, то нам нужно два миллиона людей, которые будут постоянно сдавать кровь, — говорит основатель платформы.

В настоящее время на сайте ДонорUA зарегистрировано 100 тысяч человек. Это слишком мало. Так что украинцев призывают помочь тем, кто ценой собственной крови защищает тыл.

Уже шестой месяц сотрудники Харьковского центра службы крови живут и работают в подвале медучреждения. Смотри, как украинские доноры приближают ВСУ к победе.

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