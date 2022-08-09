Много крови и тьма подвальных помещений. Это не замок графа Дракулы, а реалии харьковского центра донорства

Уже шестой месяц живут и работают в подвале харьковского центра службы крови полсотни его сотрудников.

После обстрела в первые дни полномасштабного вторжения персонал вместе с семьями спит на полу подвала, а в соседних комнатах принимает доноров.

В первые дни полномасштабной войны здание центра крови обстреляли, трое доноров получили ранения, а один — погиб. После такого все оборудование медики перенесли в подвал, сами поселились здесь и уже через несколько часов возобновили работу.

Работать очень тяжело. И работать, и жить. И не знать, что дома делается, и как все будет складываться дальше, — рассказывает младшая медсестра Лидия Горбань.

Работу медперсонал не останавливал ни на день. А сейчас уже начал готовиться к зиме.

Напомним, что раньше мы рассказывали о неудобных вопросах о донорстве, которые мы задали вместо тебя.