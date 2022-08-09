Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства

Вже шостий місяць живуть і працюють у підвалі харківського центру служби крові пів сотні його співробітників.

Після обстрілу у перші дні повномасштабного вторгнення персонал разом із родинами спить на підлозі підвалу, а у сусідніх кімнатах приймає донорів.

У перші дні великої війни, будівлю центру крові обстріляли, троє донорів зазнали поранень, а один – загинув. Після того все обладнання медики перенесли до підвалу, самі оселилися тут таки й вже за кілька годин відновили роботу.

Працювати дуже тяжко. І працювати, і жити. І не знати, що вдома робиться, і як усе складатиметься далі, – розповідає молодша медсестра Лідія Горбань.

Роботи медпрацівники не зупиняли ані на день. А зараз – вже почали готуватися до зими.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про незручні питання про донорство, які ми поставили замість тебе.