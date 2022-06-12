Донори рятують сотні життів — як працюють центри крові в Україні під час війни

Робимо свій вклад в майбутнє України, курсанти з Харкова вже здають кров для ЗСУ.
Майбутні рятувальники українським воїнам.
Майбутні рятувальники українським воїнам.
Майже півтисячі курсантів Національного університету цивільного захисту, яких евакуювали з Харкова до Черкас, зголосилися здати кров для наших захисників.
До Центру забору напередодні прийшла перша півсотня юнаків і дівчат.
Як здати кров та де це можна зробити — дивіться у сюжеті.
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