Доноры спасают сотни жизней — как работают центры крови в Украине во время войны

Можно ли купить кровь или заморозить ее дома? Неудобные вопросы о донорстве, которые мы задали вместо тебя

Может ли курильщик сдавать кровь и правда ли, что донорство омолаживает организм? Ответы на частые вопросы о донорстве крови.