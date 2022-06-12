Доноры спасают сотни жизней — как работают центры крови в Украине во время войны

Делаем свой вклад в будущее Украины, курсанты из Харькова уже сдают кровь для ВСУ.
Будущие спасатели украинских воинов.
Будущие спасатели украинских воинов.
Почти полтысячи курсантов Национального университета гражданской защиты, эвакуированных из Харькова в Черкассы, вызвались сдать кровь для наших защитников.
В Центр сбора накануне пришла первая сотня юношей и девушек.
Как сдать кровь и где это можно сделать — смотрите в сюжете.
Силу волонтерства сложно переоценить. Как волонтеры из Днепра каждый день спасают жителей горячих точек и чем можешь помочь именно ты?