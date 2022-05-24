Звичайні люди з надзвичайним серцем: волонтери з Дніпра щодня рятують жителів гарячих точок

Силу волонтерства важко переоцінити. Крім того, що волонтери “з нічого” дістають ліки, техніку та їжу, вони ще й займаються порятунком.

Хтось рятує беззахисних тварин, а хтось — людей, які виживають під постійними обстрілами й бомбардуваннями без води, електрики та газу.

Команда дніпровських волонтерів активно займається порятунком людей з найгарячіших точок (зараз це схід України) та щодня вивозить їх у мирне Дніпро.

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З початку повномасштабної війни лише в цьому місті офіційно знайшли прихисток понад 97 тисяч вимушених переселенців.

За одну поїздку дніпровським волонтерам вдається вивозити до 30 осіб з небезпечних територій Донеччини.

Жителька Сіверщини та вимушена переселенка Юлія розповіла, що це вже був просто край, будинків не залишилося, все горить, нічого немає. Тому однозначно треба було їхати.

Попри це багато літніх людей відмовляються виїжджати. Вони ховаються в коморах та виживають, однак дуже важко погоджуються на евакуацію.

Дехто боїться потрапити під обстріли, хтось — що не витримає дороги через хвороби.

Останнім часом волонтерам вдається вивозити все більше таких людей, адже вони мають із собою багато ліків, дізнаються всю інформацію про стан людини і як правильно її треба перевозити — цим і переконують поїхати.

Після тривалої дороги в Дніпрі на евакуйованих чекають медики, які обстежать та нададуть якісну допомогу.

Деякі люди їдуть лише заради якісної допомоги лікарів, адже у місцях бойових дій лікарні вже майже не функціонують, більшість медиків виїхали.

Для тих людей, які таки не наважилися виїхати, волонтери везуть гуманітарну допомогу. Наступного разу ті, хто готовий виїхати, дають заявку, і за ними вирушають.

Команду волонтерів обов’язково супроводжують військові.

За весь період повномасштабного вторгнення з небезпечних районів волонтери власними силами евакуювали вже сотні людей, більшість із яких проходить повз Дніпро транзитом.

Після пережитих жахіть люди хочуть виїхати якнайдалі від небезпечної зони. Та є й ті, хто вирішив лишитися в Дніпрі. Їх приймають спеціальні центри для біженців.

Багато біженців, що пережили жахіття війни, потребують не лише медичної допомоги. Відновлення необхідне й для психічного стану.

Щоб допомогти українцям, Олена Зеленська запустила програму психічного здоров’я, яка спрямована на те, щоб кожен зміг дозволити собі отримати фахове лікування та підтримку в тому, через що доводиться проходити.