Обычные люди с необыкновенным сердцем: волонтеры из Днепра ежедневно спасают жителей горячих точек

Силу волонтерства сложно переоценить. Кроме того, что волонтеры “из ничего” достают лекарства, технику и еду, они еще и спасают других.

Кто-то спасает беззащитных животных, а кто-то — людей, которые выживают под постоянными обстрелами и бомбардировками без воды, электричества и газа.

Команда днепровских волонтеров активно занимается спасением людей из самых горячих точек (сейчас это восток Украины) и ежедневно вывозит их в мирный Днепр.

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С начала полномасштабной войны только в этом городе официально нашли убежище более 97 тысяч вынужденных переселенцев.

За одну поездку днепровским волонтерам удается вывозить до 30 человек из опасных территорий Донбасса.

Жительница Северщины и вынужденная переселенка Юлия рассказала, что это был просто ужас, домов не осталось, все горит, ничего нет. Потому однозначно нужно было ехать.

Несмотря на это, многие пожилые люди отказываются уезжать. Они прячутся в кладовых и выживают, однако с трудом соглашаются на эвакуацию.

Некоторые боятся попасть под обстрелы, другие — что не выдержат дорогу из-за болезней.

В последнее время волонтерам удается вывозить все больше таких людей, ведь они везут с собой много лекарств, узнают всю информацию о состоянии здоровья человека и как его правильно перевозить — этим и убеждают поехать.

После длительной дороги в Днепре эвакуированных ждут медики, которые обследуют и оказывают качественную помощь.

Некоторые люди едут только ради качественной помощи врачей, ведь в местах боевых действий больницы уже почти не функционируют, большинство медиков выехали.

Для тех людей, которые не решились выехать, волонтеры везут гуманитарную помощь. В следующий раз те, кто готов выехать, дают заявку, и за ними приезжают.

Команду волонтеров обязательно сопровождают военные.

За весь период полномасштабного вторжения из опасных районов волонтеры собственными силами эвакуировали уже сотни людей, большинство из которых проходит Днепр транзитом.

После пережитых ужасов люди хотят уехать подальше от опасной зоны. Но есть и те, кто решил остаться в Днепре. Их принимают специальные центры для беженцев.

Многие беженцы, пережившие ужасы войны, нуждаются не только в медицинской помощи. Восстановление необходимо и психическому состоянию.

Чтобы помочь украинцам, Елена Зеленская запустила программу психического здоровья, направленную на то, чтобы каждый смог позволить себе получить профессиональное лечение и поддержку в том, через что приходится проходить.