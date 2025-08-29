Спасли полтысячи жизней: как киевляне приобщились к благотворительной инициативе

В течение трех дней с 22 по 24 августа на Контрактовой площади в Киеве работал мобильный донорский хаб Теплокровні. За три дня киевляне и гости города сдали 77,4 литра крови. Это дало шанс на спасение 516 жизней. Рассказываем больше о проекте, спасающем жизни.

Доноры в Киеве сдали почти 80 литров крови за три дня

Подробностями поделилась Украинская правда. Проект Теплокровні реализовали ко Дню Независимости Украины совместно с ДонорUA и ОО Агенти крові. На Контрактовой площади разместили передвижной донорский хаб — двухэтажный автобус.

В нем киевляне и гости города могли пожертвовать свою кровь для спасения других. Кровь собирали для раненых военных и гражданских. Перед донорством киевляне должны были зарегистрироваться.

В благотворительной инициативе приняли участие 172 донора, суммарно сдавших 77,4 литра крови. Потенциально этого должно хватить для спасения 516 человек.

Еще 182 посетителя смогли узнать свою группу крови. Это очень важно, ведь такое знание может спасти жизнь во время войны. Кстати, мы рассказывали, как узнать группу крови и резус-фактор.

Уверены, что такой проект — критически важнен, ведь потребность в донорской крови сегодня высока, как никогда. Мы благодарны каждому, кто уже присоединился к инициативе и посетил наш передвижной донорский хаб, — говорит директор по маркетингу Mastercard Наталья Байдала.

Донацию крови в Киеве посетили почетные доноры, реципиенты, парамедики, знаменитости и медийщики. В частности, Юрий Осоченко, Антонина Хижняк и Назар Грабар, Марк Куцевалов, Константин и Влада Либеровы и другие.

Кровь, плазма, тромбоциты, гранулоциты — это те вещи, которые производит исключительно человеческий организм. Их до сих пор не научились синтезировать. Поэтому лекарство есть в каждом из нас, — делится почетный донор Юрий Осоченко.

Следующая возможность задонатить свою кровь будет 6 сентября. Зарегистрироваться на донацию можно по этой ссылке.

Быть донорами крови, к сожалению, можно не всем. Вікна-Новини подробно объясняли, кто может быть донором крови.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!