Втратив дім у війні, життя — на чужині: як 6-річний українець після загибелі став донором

Трагічна новина надійшла з італійського міста Падуя, де внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 6-річний український біженець Владислав.

Хлопчик, чий будинок в Одесі було зруйновано російським обстрілом, посмертно став донором органів, подарувавши шанс на життя іншим пацієнтам.

6-річний українець загинув в Італії: обставини трагедії

За інформацією місцевих видань ANSA та Il Mattino di Padova, аварія сталася, коли Владислав разом із мамою переїжджали дорогу на велосипеді по пішохідному переходу.

Хлопчик сидів у дитячому кріслі, коли на них наїхав автомобіль. Жінка вижила, але дитина дістала украй важкі травми.

Удар відкинув Владислава на кілька метрів, після чого він непритомний впав на асфальт.

Попри всі зусилля медиків, лікарі дитячого реанімаційного відділення в лікарні Падуї діагностували у хлопчика смерть мозку.

Його життя підтримувалося лише за допомогою апаратів штучного життєзабезпечення.

Як Владислав врятував життя іншим

Лікарі чекали прибуття з Болгарії старшого брата хлопчика, щоб він міг попрощатися. Після цього Владислава збирались відключити від систем життєзабезпечення.

Його органи будуть передані для трансплантації пацієнтам, які цього потребують.

Родина Владислава прибула до Італії менш ніж місяць тому, знайшовши притулок у центрі для біженців, який облаштували в колишньому будинку священника.

Місцева прокуратура вже порушила справу за фактом вбивства на дорозі, щоб з’ясувати всі обставини ДТП.

