Потерял дом в войне, жизнь — на чужбине: как 6-летний украинец после гибели стал донором

В итальянском городе Падуя произошла трагедия: в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 6-летний украинский беженец по имени Владислав.

Мальчик, чей дом в Одессе был разрушен в результате российского обстрела, посмертно стал донором органов, подарив шанс на жизнь другим пациентам.

6-летний украинец погиб в Италии: обстоятельства трагедии

По данным местных изданий ANSA и Il Mattino di Padova, авария произошла, когда Владислав с мамой пересекали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.

Ребёнок сидел в детском кресле, когда их сбил автомобиль. Женщина выжила, а мальчик получил крайне тяжёлые травмы. Удар отбросил Владислава на несколько метров, после чего он без сознания упал на асфальт.

Несмотря на все усилия медиков, врачи детского реанимационного отделения в больнице Падуи констатировали смерть мозга.

Его жизнь поддерживалась только с помощью аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

Как Владислав спас жизнь другим

Врачи ожидали прибытия из Болгарии старшего брата мальчика, чтобы он мог попрощаться.

После этого Владислава планировали отключить от систем жизнеобеспечения. Его органы будут переданы для трансплантации нуждающимся пациентам.

Семья Владислава прибыла в Италию менее месяца назад и нашла убежище в центре для беженцев, который обустроили в бывшем доме священника.

Местная прокуратура возбудила дело по факту убийства на дороге, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

