Даруй найцінніше: в Україні стартує всеукраїнська кампанія донорства крові

24 серпня, у День Незалежності України, національний телемарафон Єдині новини разом з Українським центром трансплант-координації розпочинає масштабну соціальну кампанію.Її мета проста й водночас життєво важлива — закликати українців здавати кров і допомагати тим, хто зараз найбільше цього потребує. Загальнонаціональна кампанія донорства крові: чому зараз Україна вже понад три роки бореться у повномасштабній війні. Наші захисники щодня віддають свою кров та життя за свободу і незалежність. Але донорська кров потрібна не лише на фронті. Щодня мирні українці дістають поранення внаслідок російських атак, і шанс вижити для багатьох із них залежить від своєчасної донації. Літній період — особливо складний час для донорських центрів. Багато людей у відпустках, і кількість охочих здати кров суттєво зменшується. Водночас потреба не зникає ні на день. Кожна донація може врятувати життя одразу кільком людям. Читати на тему Можна не всім: хто може бути донором крові в Україні Хто може стати донором крові: читай пояснення у матеріалі. Головний меседж кампанії Спеціально для кампанії підготували відеоролик із закликом до донорства. Його головні слова звучать так: Вони проливають свою кров, захищаючи нас і нашу незалежність. А ми ділимося своєю кров’ю, щоб допомогти захисникам і всім, хто постраждав від цієї війни. До Дня незалежності України — здайте кров. Даруйте найцінніше тим, хто б’ється за найдорожче. Здати кров може практично кожен здоровий дорослий. Щоб знайти найближчий пункт донації, достатньо зайти на сайт Українського центру трансплант-координації або скористатися інтерактивною картою центрів приймання крові. Донорство — це простий і водночас один із найцінніших способів підтримати тих, хто захищає країну, і врятувати життя мирних людей. А чи відомо тобі, що відбувається з кров’ю від моменту, коли донор (-ка) залишає пункт здачі, до того часу, як вона потрапляє до пацієнта? Читай далі про шлях донорської крові. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Благодійність, Донорство, Єдині новини, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter