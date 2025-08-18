Даруй найцінніше: в Україні стартує всеукраїнська кампанія донорства крові

24 серпня, у День Незалежності України, національний телемарафон Єдині новини разом з Українським центром трансплант-координації розпочинає масштабну соціальну кампанію.

Її мета проста й водночас життєво важлива — закликати українців здавати кров і допомагати тим, хто зараз найбільше цього потребує.

Загальнонаціональна кампанія донорства крові: чому зараз

Україна вже понад три роки бореться у повномасштабній війні. Наші захисники щодня віддають свою кров та життя за свободу і незалежність.

Але донорська кров потрібна не лише на фронті. Щодня мирні українці дістають поранення внаслідок російських атак, і шанс вижити для багатьох із них залежить від своєчасної донації.

Літній період — особливо складний час для донорських центрів. Багато людей у відпустках, і кількість охочих здати кров суттєво зменшується. Водночас потреба не зникає ні на день. Кожна донація може врятувати життя одразу кільком людям.

Головний меседж кампанії

Спеціально для кампанії підготували відеоролик із закликом до донорства. Його головні слова звучать так:

Вони проливають свою кров, захищаючи нас і нашу незалежність.

А ми ділимося своєю кров’ю, щоб допомогти захисникам і всім, хто постраждав від цієї війни.

До Дня незалежності України — здайте кров.

Даруйте найцінніше тим, хто б’ється за найдорожче.

Здати кров може практично кожен здоровий дорослий. Щоб знайти найближчий пункт донації, достатньо зайти на сайт Українського центру трансплант-координації або скористатися інтерактивною картою центрів приймання крові.

Донорство — це простий і водночас один із найцінніших способів підтримати тих, хто захищає країну, і врятувати життя мирних людей.

А чи відомо тобі, що відбувається з кров’ю від моменту, коли донор (-ка) залишає пункт здачі, до того часу, як вона потрапляє до пацієнта? Читай далі про шлях донорської крові.

