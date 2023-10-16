Коли в новинах не пояснюють. Фільми, які допоможуть зрозуміти, чому Ізраїль воює з сектором Гази

Другий тиждень українці спостерігають за війною в Ізраїлі, що вкотре розгорілася за давньою історією конфлікту між єврейським та арабським народами. Однак якщо у війні Росії проти України визначити, хто має рацію просто, з іншими країнами усе складніше.

Якщо за потоком новин не встигаєш зрозуміти, з чого почалася війна Ізраїлю з сектором Газа, ти можеш прочитати наш матеріал на цю тему або подивитися добірку фільмів та серіалів, які детальніше розкриють, чому воюють Ізраїль і Палестина.

Чому воюють Ізраїль і Палестина: фільми, що допоможуть розібратися

Війна Ізраїлю проти сектора Гази та бойовиків ХАМАС має давню історичну основу. Про це знято доволі багато фільмів, тож кілька з них будуть корисними, аби краще розібратися в політичній та історичній складовій конфлікту.

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Мюнхен

Художній фільм Стівена Спілберга, який розповідає про терористичний акт на Олімпіаді в Мюнхені у 1972 році, а також операцію відплати, яку провів Ізраїль. Сценарій написаний на основі реальних подій.

За сюжетом 5 вересня 1972 року група палестинських бойовиків Чорний вересень захоплює у заручники ізраїльських спортсменів, та вимагає обмін людей на можливість виїхати.

Усі події транслювалися у прямому ефірі, переговори з терористами тривали майже добу. Подивитися трейлер до фільму ти можеш у нашому матеріалі.

Серіал Всередині Моссаду

Документальний серіал виробництва Netflix розповідає про колишніх співробітників ізраїльського Моссаду — найвідомішої та найбільш ефективної спецслужби світу. Серіал оповідає про тонкощі та операції, в яких співробітники брали участь.

Ґолда

Біографічна драма режисера Гая Наттіва про долю Ґолди Меїр — першої жінки прем’єр-міністерки Ізраїлю. Саме їй випало керувати державою під час Війни Судного дня 1973 року. Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 20 лютого 2023 року.

У головних ролях — Гелен Міррен, Камілль Коттен та Лієв Шрайбер. У широкий прокат стрічка вийшла у серпні 2023.

Операція Ентеббе

Художній фільм режисера Жозе Паділья, знятий на основі реальних подій. За сюжетом, двоє палестинських та двоє німецьких терористів захоплюють літак рейсу з Тель-Авіва до Парижу. Вони беруть пасажирів у заручники та скеровують літак до Ентеббе, що в Уганді.

Вимога терористів — звільнити 53 палестинських злочинців з тюрем та викуп у $5 млн. Уряд Ізраїлю ухвалив рішення рятувати заручників. Чим усе скінчилося — дивися у фільмі.

Ліван

Режисер Самуель Маоз зняв фільм про власні спогади про ліванську війну 1982 року. Тоді він був військовим, служив танкістом. За сюжетом танк з чотирма людьми екіпажу та піхота йдуть на зачистку території від військ сирійців та палестинців.

Через дії танкового екіпажу гинуть цивільні та ізраїльські солдати. Цікаво, що увесь фільм знятий у танку або як вигляд з нього.

Фільм здобув нагороду Золотий лев на 66-му Венеціанському кінофестивалі та ще низку відзнак.

Раніше відеограф Мстислав Чернов розповідав про свій фільм 20 днів у Маріуполі.

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