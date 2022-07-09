Война. Украинское творчество. Будущее. Откровенное интервью с исполнительницей Jerry Heil

От Охрана отменена до Мрія — такой путь по музыкальным хитам охватило творчество Яны Шимаевой из Василькова Киевской области.

Сегодня имя-бренд певицы – Jerry Heil – готово появиться на обложке альбома в коллаборации с европейскими исполнителями и Alyona Alyona. А ее композиции о войне уже не первую неделю входят в тренды соцсетей.

Как военное вторжение изменило Яну, как воспринимает свой успех и российскую музыку в Украине — в нашем эксклюзивном интервью.

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Яна, твоя песня Мрія облетела украинские тик-токи, Instagram-блоги и под нее танцевали вальс выпускники харьковской школы. Какие ощущения вызывала у тебя такая реакция?

— Чувства смешанные, потому что это всегда разные видосы. Когда я вижу, как, например, эту мелодию играют среди улиц прямо посреди неба, то, конечно, я умиляюсь. Тогда хочется улыбаться и просто радоваться тому, что музыка живет в Украине.

Она преуспевает, развивается, музыканты выходят на улицы, люди слушают, и мое сердце просто радуется, что моя песня стала этому толчком.

А когда я смотрю какие-то видео из выпускных, кстати, уже не из одного, где дети на фоне разрухи танцуют, сердце мучается, потому что я понимаю, что это дети, которые заслужили самое лучшее, это наши новые поколения. И они пляшут на фоне разрушенного детства. Это очень ужасно.

Как сейчас происходит работа над вашим альбомом с Аленой Аленой и с какими иностранными исполнителями мы услышим коллаборацию в нем?

— С Аленой нам удалось довольно долго сотрудничать в рамках того, как Алена выступает и как я в Европе постоянно перемещаюсь.

Нам удалось наладить длительное сотрудничество и в Берлине, и в Варшаве, потому что и там и там мы пробыли где-то вместе по неделе.

Встречались каждый день, ужинали как одна семья, а днем писали чудесные песни. Мы их написали уже, пожалуй, с десяток.

Читать по теме Alyona Alyona и Jerry Heil презентовали новый трек Чому: смотрите видеоклип Певица Alyona Alyona вместе с Jerry Heil представили новый трек и видеоклип к нему.

Первой такой интернациональной работой станет работа с Эллой. Это немецкая певица. Будут работать с другими немецкими исполнителями, с литовскими, латвийскими.

Впереди очень много таких международных работ, которые, по нашему мнению, должны наконец-то закрепить украинскую музыку, именно наш такой этнический музыкальный код в мировой музыке.

Чем ты занимаешься сейчас в Германии?

— В Берлине действительно очень много украинцев, как и в Варшаве. И меня сейчас здесь держала подготовка к онлайн-празднику Ивана Купала, потому что мы с командой хотели отпраздновать его немного позже, чтобы хорошо подготовиться.

Но это такая мера, которая объединяет в цепочке большинство центральных городов по всей Европе и даже присоединяем Америку. А центр – в Берлине, я здесь.

Мы показываем таким образом Европе свои традиции, то, как мы уже давно соединяемся с природой. И несмотря на то, что мы уже не исповедуем язычества, для меня это все равно празднование единения с природой, как и вера в Бога.

Поэтому подведение этого празднования происходит с молитвой, все города соединяются в одной трансляции. Я пою молитву, а весь мир вместе с нами. То есть весь мир молится за Украину – такова идея.

Как ты нравственно настраиваешь себя на творчество в это время?

– Я не настраиваю себя. Ежедневные новости настраивают. И стоит только сесть за написание – мысли сами льются на бумагу.

Ибо творческие люди всегда были трансляторами событий, трансформировали их в свои произведения и запечатлевали таким образом для потомков.

Какая украинская музыка сейчас у тебя в плей-листе?

— Я слушаю украинских бабушек в YouTube. Ищу старые народные песни, обновляю в памяти наш этнокод.

И очень скучаю по народному коллективу Оберіг из села Большая Бугаевка, которым я дирижировала до войны (это мало кто знает). Большую Бугаевку называют васильковскими Карпатами.

А у девочек (хотя это и взрослые женщины, но они очень молодые и современные) за плечами уже более 40 лет участия в коллективе и сотни народных песен в творчестве.

Сейчас вспоминаю все, что мы исполняли с коллективом, чтобы трансформировать в новые песни.

По подсчетам музыкальных приложений, украинская аудитория, как правило, до сих пор занимает вторую, третью или четвертую позицию после Беларуси, Казахстана и Турции по количеству прослушиваний некоторых российских и белорусских исполнителей, например, Моргенштерна, Макса Коржа, Басты. Почему это до сих пор происходит, как думаешь?

— Из-за большого количества все еще пустых ниш, я думаю, и недостаточный уровень национального сознания. Хотя, казалось бы, что, как ни война, может раз и навсегда ее в людях проявить.

Однако если это правда, то для украинских артистов это больше хороший знак, чем плохой — ведь есть простор для творчества и есть люди, которые готовы будут его потреблять, если оно будет должного уровня.

А учитывая последние релизы новых артистов, с этим вообще вопросов не возникает.

Как ты относишься к так называемому “белому списку” российских исполнителей, песни которых будут звучать в Украине?

— Считаю, что выбор должен сделать каждый гражданин. Мы все – президенты своей страны. Это когда-то на инаугурации сказал Владимир Зеленский.

Нельзя переложить ответственность только на кого-то сверху, кто должен запретить слушать русскую музыку. У всех есть доступ в Интернет.

Но я себе тяжело представляю, что кто-то сейчас будет слушать исподтишка русское. Мне оно больно режет, например. Большинство моих друзей сознательно отказалось от русского еще в 2014 году, понимая, что иначе финансируют войну.

Меня вообще никогда не вдохновляли их исполнители, которые пока не научились, в отличие от той же Америки или Испании, соединить душевность, прогрессивность и коммерцию.

Считаю, не стоит думать, почему кто-то еще слушает российское — лучше позаботиться, чтобы было настолько больше украинского, чтобы всего людям хватало.

Есть ли такие украинские исполнители, которые разочаровали тебя молчанием во время войны?

— Есть. Но я не буду грешить, судя их, потому что им единственный судья — Бог.

Какое главное достижение украинской музыки за время войны?

— Война будто бы дала вход в шоу-бизнес тем, кто считал себя недостаточно подходящим для этого дела. Тем молодым, которые думали, что шоубиз – это правила, которые не для них. Но кроме всего, появился TikTok, который делает артистов популярным среди молодежи за полдня.

За этими людьми – будущее украинской музыки. Именно они скоро будут представлять ее на мировой арене — онлайн или офлайн.

А я хочу проложить им мостик для этого. Потому уже сейчас работаю над фитами с европейскими артистами, чтобы закрепить здесь позиции украинской музыки и музыкантов.

Чего нашим исполнителям не хватает для большей популярности в мире? Как это исправить?

— Только решительности и веры в свои силы. Я увидела невероятную смелость людей на передовой и поняла: они борются за наши территориальные позиции, потому артисты должны создать позицию украинской музыки в мировых топах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Jerry Heil выпустила трек Москаль некрасівий. В основе трека лежит песня Ой на горе и жнецы жнут, стендап Верки Сердючки и мультфильм Как казаки.

Фото: предоставлены певицей Jerry Heil