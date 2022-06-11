Смак італійської відпустки у тебе вдома — простий рецепт приготування сиру рикота від Ярославського

Ситуація на продовольчому ринку України ускладнилась під час війни, зокрема через блокаду рашистами наших морських портів. Через це ціни в супермаркетах підскочили у кілька разів, а традиційно дорожчі імпортні товари взагалі стали малодоступними для великої частини населення.
Утім любителям італійської рикоти не варто засмучуватись, адже її можна приготувати у себе вдома! Суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом м’якого сиру.
— Звісно, зазвичай цей м’який сир готують із сироватки після виробництва моцарели та інших сирів — звідси й назва “знов приготований”.
Але можна робити й з молока — буде більш жирний і ніжний, — зазначає Ярославський.
Але можна робити й з молока — буде більш жирний і ніжний, — зазначає Ярославський.
Щоб отримати 400 г рикоти, потрібно:
Замість лимонної кислоти можна взяти 35-40 г лимонного соку або винного оцту.
Замість лимонної кислоти можна взяти 35-40 г лимонного соку або винного оцту.
— Я робив і так, і так, але результат, як на мене, вийшов найкращий з лимонною кислотою — сама рикота була найніжніша, — зауважує шеф-кухар.
Тепер твої сирники, запіканки, соуси та начинки стануть особливими й нагадуватимуть про смачну італійську відпустку.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
До речі, якщо тобі одразу захотілось використати рикоту та зробити щось солоденьке, то читай, як приготувати смачні сирники за рецептом Ярославського та кулінарної блогерки Аліси Купер.
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