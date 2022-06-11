Смак італійської відпустки у тебе вдома — простий рецепт приготування сиру рикота від Ярославського

Ситуація на продовольчому ринку України ускладнилась під час війни, зокрема через блокаду рашистами наших морських портів. Через це ціни в супермаркетах підскочили у кілька разів, а традиційно дорожчі імпортні товари взагалі стали малодоступними для великої частини населення.

Утім любителям італійської рикоти не варто засмучуватись, адже її можна приготувати у себе вдома! Суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом м’якого сиру.

Інгредієнти для домашньої рикоти

Молоко — 2 л (не тетрапак, а цільне, домашнє чи навіть пастеризоване)

Лимонна кислота — 3-4 г

Сіль — за бажанням

— Звісно, зазвичай цей м’який сир готують із сироватки після виробництва моцарели та інших сирів — звідси й назва “знов приготований”.

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Але можна робити й з молока — буде більш жирний і ніжний, — зазначає Ярославський.

Рецепт ніжної рикоти

Щоб отримати 400 г рикоти, потрібно:

Нагріти в каструлі чи сотейнику молоко до 90°C на середньому вогні. Потім зняти з плити. Розбавити лимонну кислоту у 30 г води. Влити лимонну кислоту в молоко та перемішати вінчиком або ложкою. Дати постояти десять хвилин, поки молоко згортається. Обережно перенести рикоту на сито з марлею і дати їй охолонути. Зайва сироватка стече приблизно за півгодини.

Замість лимонної кислоти можна взяти 35-40 г лимонного соку або винного оцту.

— Я робив і так, і так, але результат, як на мене, вийшов найкращий з лимонною кислотою — сама рикота була найніжніша, — зауважує шеф-кухар.

Тепер твої сирники, запіканки, соуси та начинки стануть особливими й нагадуватимуть про смачну італійську відпустку.

До речі, якщо тобі одразу захотілось використати рикоту та зробити щось солоденьке, то читай, як приготувати смачні сирники за рецептом Ярославського та кулінарної блогерки Аліси Купер.

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