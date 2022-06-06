Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників

Що ж воно такого незвичного, але простого приготувати з домашнього сиру? Рецепт сирників уже читав(-ла), до оладків якось не тягне, а вівсянка вже набридла.

Радимо тобі приготувати ліниві вареники разом із кулінарним експертом та екс-суддею проекту МастерШеф Тетяною Литвиновою та суддею МастерШеф Володимиром Ярославським.

Як приготувати ліниві вареники

Лови простий рецепт лінивих вареників від Тетяни Литвинової.

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Інгредієнти:

Сир 9% – 300 г

Яйця – 1 шт.

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Сіль – дрібка

Рецепт лінивих вареників

Розімни сир виделкою до маленьких крупинок, аби утворилася пастоподібна маса. Додай яйце та просіяне борошно. Почни вимішувати тісто руками. Сформуй з тіста ковбаску і наріж кільцями по 2 см. Від того, яка форма вийде в кілець залежить, чи охайними будуть вареники, тож не лінуйся. Лайфхак. Всередину кожного вареника можна додати по одній улюбленій ягідці. Бажано, аби вона була маленького розміру. Чорниця чи смородина згодиться. Сформуй вареники, обваляй їх у борошні й закидай до окропу. Обов’язково перемішай, аби вареники не злипалися між собою. Після того, як вареники спливуть на поверхню, вари 1-3 хвилини та хутко діставай смакоту на тарілку.

Соус до лінивих вареників

А щоб смак лінивих вареників був незабутнім, додай до них чорничний соус.

Інгредієнти:

Чорниця – 200 г

Мед – 1 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Приготування:

Поєднай всі інгредієнти у чаші блендера і збий. Подавай соус разом із варениками. Смачного!

Рецепт лінивих вареників від шефа Ярославського

Ще один рецепт смакоти від Володимира Ярославського. Цього разу вже з цукром та соусом з білого шоколаду.

Інгредієнти:

400г домашнього сиру

85 г борошна

1 малесеньке яйце (або великий жовток)

40г цукру

Спосіб приготування:

Домашній сир обов’язково віджимаємо від зайвої вологи. Це можна зробити звичайним домашнім рушником. Зайву рідину вичавлюємо руками. Або залиште на ніч у холодильнику – тоді сироватка сама “вийде” в ємність. Поєднуємо сир, яйце, цукор. Потім додаємо борошно, швидко замішуємо м’якеньке тісто. Розділяємо тісто на шматочки й формуємо кульки чи овальні вироби. Варимо у підсоленій киплячій воді. Після того, як варенички спливуть на поверхню, варимо 1 хвилинку.

Соус до лінивих вареників з білого шоколаду

Інгредієнти (для соусу на двох):

70-80г білого шоколаду

100-110г вершків 20%

120-150г свіжі ягоди

30г смажені горіхи

Спосіб приготування



Налити в пательню вершки, додати білий шоколад, довести до кипіння. У цю масу вкинути гарячі вареники шумовкою (аби уникнути надлишкової вологи). Впродовж 1 хвилини провалюємо ліниві вареники у соусі, щоб все загусло. Додаємо ягоди, перемішуємо, викладаємо на тарілку. Прикрашаємо подрібненими горіхами та іншими ягодами.

Лайфхак. Якщо вам подобається інший вид шоколаду – сміливо використовуйте його. Білий шоколад можна замінити на чорний чи молочний.

Смачного!

А ще тобі на замітку ми приготували рецепт оладків із манної крупи. Їх можна буде приготувати на сніданок уже завтра або потішити рідних смачненьким, не відкладаючи приготування на наступний день. Вирішувати тобі.