Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників

Що ж воно такого незвичного, але простого приготувати з домашнього сиру? Рецепт сирників уже читав(-ла), до оладків якось не тягне, а вівсянка вже набридла.
Радимо тобі приготувати ліниві вареники разом із кулінарним експертом та екс-суддею проекту МастерШеф Тетяною Литвиновою та суддею МастерШеф Володимиром Ярославським.
Лови простий рецепт лінивих вареників від Тетяни Литвинової.
Фото:Pexels
А щоб смак лінивих вареників був незабутнім, додай до них чорничний соус.
Приготування:
Поєднай всі інгредієнти у чаші блендера і збий. Подавай соус разом із варениками. Смачного!
Ще один рецепт смакоти від Володимира Ярославського. Цього разу вже з цукром та соусом з білого шоколаду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Інгредієнти (для соусу на двох):
Фото: Pexels
Лайфхак. Якщо вам подобається інший вид шоколаду – сміливо використовуйте його. Білий шоколад можна замінити на чорний чи молочний.
Смачного!
А ще тобі на замітку ми приготували рецепт оладків із манної крупи. Їх можна буде приготувати на сніданок уже завтра або потішити рідних смачненьким, не відкладаючи приготування на наступний день. Вирішувати тобі.