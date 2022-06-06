Творожная нежность и черничный бархат — рецепт ленивых вареников от звезд кулинарии

Что же такое необычное, но простое приготовить из творога? Рецепт сырников уже читал(-а), к оладушкам не тянет, а овсянка уже надоела.

Советуем тебе приготовить ленивые вареники вместе с кулинарным экспертом и экс-судьей проекта МастерШеф Татьяной Литвиновой и судьей МастерШеф Владимиром Ярославским.

Как приготовить ленивые вареники

Лови простой рецепт ленивых вареников от Татьяны Литвиновой.

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Ингредиенты:

Творог 9% – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Рецепт ленивых вареников

Разомни творог вилкой до маленьких крупинок, чтобы получилась пастообразная масса. Добавь яйцо и просеянную муку. Начни вымешивать тесто руками. Сформируй из теста колбаску и нарежь колечками по 2 см. От того, какая форма колечек получится, зависит, насколько аккуратными будут вареники, поэтому не ленись. Лайфхак. Внутрь каждого вареника можно добавить по одной любимой ягоде. Желательно, чтобы она была маленького размера. Черника или смородина подойдут. Сформируй вареники, обваляй их в муке и брось в кипящую воду. Обязательно перемешай, чтобы вареники не слиплись между собой. После того как вареники всплывут, вари 1-3 минуты и быстро доставай их на тарелку.

Соус к ленивым вареникам

А чтобы вкус ленивых вареников был незабываемым, добавь к ним черничный соус.

Ингредиенты:

Черника – 200 г

Мед – 1 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Приготовление:

Соедини все ингредиенты в чаше блендера и взбей. Подавай соус вместе с варениками. Приятного аппетита!

Рецепт ленивых вареников от шефа Ярославского

Еще один рецепт “пальчики оближешь” от Владимира Ярославского. На этот раз уже с сахаром и соусом из белого шоколада.

Ингредиенты:

400г творога

85 г муки

1 крохотное яйцо (или большой желток)

40г сахара

Способ приготовления:

Творог обязательно отжимаем от лишней влаги. Это можно сделать обычным домашним полотенцем. Лишнюю жидкость отжимаем руками. Еще один вариант — поставить творог на ночь в холодильник – тогда сыворотка стечет в емкость сама. Соединяем творог, яйцо, сахар. Затем добавляем муку, быстро замешиваем мягкое тесто. Разделяем тесто на кусочки и формируем шарики или овальные изделия. Варим в подсоленной кипящей воде. После того как вареники всплывут на поверхность, варим 1 минутку.

Соус к ленивым вареникам из белого шоколада

Ингредиенты (для соуса на двоих):

70-80г белого шоколада

100-110г сливок 20%

120-150г свежие ягоды

30г жареные орехи

Способ приготовления

Налей в сковороду сливки, добавь белый шоколад, доведи до кипения. В эту массу закинь горячие вареники шумовкой (чтобы убрать лишнюю влагу). В течение 1 минуты провари ленивые вареники в соусе, чтобы все загустело. Добавь ягоды, перемешай, выложи на тарелку. Укрась измельченными орехами и другими ягодами.

Лайфхак. Если тебе нравится другой вид шоколада – смело используй его. Белый шоколад можно заменить черным или молочным.

Приятного аппетита!

А еще возьми на заметку рецепт оладушков из манки. Их можно будет приготовить на завтрак уже завтра или порадовать родных, не откладывая приготовление на следующий день. Решать тебе.