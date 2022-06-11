Вкус итальянского отпуска у тебя дома — простой рецепт приготовления сыра рикотта от Ярославского

Ситуация на продовольственном рынке Украины во время войны стала сложнее, в частности, из-за блокады рашистами наших морских портов. Поэтому цены в супермаркетах подскочили в несколько раз, а традиционно более дорогие импортные товары стали малодоступны для большей части населения.

Впрочем, любителям итальянской рикотты не стоит расстраиваться, ведь ее можно приготовить у себя дома! Судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом мягкого сыра.

Ингредиенты для домашней рикотты

Молоко — 2 л (не тетрапак, а цельное, домашнее или даже пастеризованное)

Лимонная кислота — 3-4 г

Соль — по желанию

— Конечно, обычно этот мягкий сыр готовят из сыворотки после производства моцареллы и других сыров — отсюда и название “вновь приготовленный”.

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Но можно делать и из молока — тогда рикотта будет более жирной и нежной, — отмечает Ярославский.

Рецепт нежной рикотты

Чтобы получить 400 г рикотты, тебе нужно:

Нагреть в кастрюле или сотейнике молоко до 90°C на среднем огне. Затем снять с плиты. Разбавить лимонную кислоту с 30 г воды. Влить лимонную кислоту в молоко и перемешать венчиком или ложкой. Дать постоять десять минут, пока молоко сворачивается. Осторожно перенести рикотту на сито с марлей и дать ей остыть. Лишняя сыворотка стечет примерно через полчаса.

Вместо лимонной кислоты можно взять 35-40 г лимонного сока или винного уксуса.

— Я делал и так, и так, но результат, по-моему, получился лучше с лимонной кислотой — сама рикотта была очень нежная, — замечает шеф-повар.

Теперь твои сырники, запеканки, соусы и начинки станут особенными и будут напоминать о вкусном итальянском отпуске.

Кстати, если тебе сразу захотелось использовать рикотту и сделать что-нибудь сладкое, то читай, как приготовить вкусные сырники по рецепту Ярославского и кулинарного блоггера Алисы Купер.

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