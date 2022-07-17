З одним молоком, сметаною чи яйцями. Розповідаємо три простих рецепти, як зробити сир у домашніх умовах

Сир — один із тих продуктів, який знаходиться на столі, коли приходять гості, а сирна тарілка добре пасує до вина. Він може бути частиною сніданку, обіду чи вечері. З його допомогою можна приготувати безліч страв, особливо запіканок. Сотні рецептів можна приготувати із сиром, але як зробити сир?

Сьогодні ми розповімо тобі три простих рецепти сиру, який можна приготувати в домашніх умовах.

Рецепт твердого сиру

Існують різні рецепти сиру, але обов’язковим інгредієнтом кожного є молоко, проте можна додавати сметану, кисломолочний сир, яйця. Цей легкий рецепт сиру не займе багато часу та зусиль, але подарує приємний смак.

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Інгредієнти для приготування сиру

1 літр молока (2.5-6%)

1 кг м’якого сиру (5-9%)

100 г вершкового масла

1 яйце

1 ч. л. соди (розпушувачем замінити не можна)

1 ст. солі

Приготування сиру

Спочатку потрібно налити молоко в каструлю та довести до кипіння. Далі додати м’який сир і варити протягом трьох хвилин.

Після цього м’який сир процідити через марлю, але не варто довго чекати. Як тільки сироватка перестає капати, треба готувати.

Далі треба в каструлі розтопити олію і додати соду та сіль. У розтоплене масло додати сир і варити п’ять хвилин, постійно помішуючи. Зняти сир із вогню.

Далі потрібно збити яйце і додати до сиру, добре перемішати. Масу викласти у форму і залишити в холодильнику на три – чотири години. Сир готовий можна різати та їсти.

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Рецепт сиру лише з молока

Для приготування цього рецепту не знадобиться масло, яйця чи сметана, лише молоко.

Інгредієнти для приготування сиру лише з молока

молоко 2,5% — 3 л

сіль — 1 ст. л.

цукор — 1 ч. л.

оцет 9% — 6 ч. л.

Приготування сиру лише з молока

Потрібно налити молоко в каструлю і додати сіль та цукор. Далі довести молоко до кипіння та додати оцет. Варити три – чотири хвилини й постійно помішувати.

Далі потрібно процідити суміш через марлю і поставити сир під прес, наприклад п’ятилітрову баклажку з водою. Залишити на одну – дві години. Далі потрібно поставити сир у холодильник, щоб він повністю вистиг. Такий сир має ніжний вершково-молочний смак.

Рецепт сир з молоком та сметаною

Цей рецепт схожий на попередній, але потребує трохи більше інгредієнтів та часу.

Інгредієнти для приготування сиру з молока і сметани

молоко жирністю 3,3% — 1 л

сметана жирністю 20% — 200 мл

яйця — 3 шт

сіль — 1 ч. л.

Приготування сиру з молока і сметани

Молоко потрібно нагріти до кипіння та додати сіль. Поки гріється молоко, потрібно збити три яйця зі сметаною. Коли молоко закипіло, слід додати яєчно-сметанну суміш. Після закипання молоко потрібно проварити п’ять – сім хвилин.

Коли маса починає згортатися, потрібно поварити її ще три – чотири хвилини до утворення великих пластівців.

Далі процідити сирну масу через марлю. Сир потрібно загорнути у марлю і поставити зверху вантаж. Потрібно почекати, поки він повністю охолоне і тоді його можна подавати до столу.

Такий сир смачний та корисний, коли ти готуєш його самостійно, можеш регулювати додавання солі та спецій, зелені й горіхів, робити собі до смаку.

Проте сир — не єдине, що можна приготувати самостійно. Коли на вулиці спека, ми хочемо з’їсти щось холодне та смачне. Раніше ми розповідали, як приготувати морозиво вдома. Таке морозиво точно буде смачним й корисним.

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