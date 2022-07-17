З одним молоком, сметаною чи яйцями. Розповідаємо три простих рецепти, як зробити сир у домашніх умовах

Сир — один із тих продуктів, який знаходиться на столі, коли приходять гості, а сирна тарілка добре пасує до вина. Він може бути частиною сніданку, обіду чи вечері. З його допомогою можна приготувати безліч страв, особливо запіканок. Сотні рецептів можна приготувати із сиром, але як зробити сир?
Сьогодні ми розповімо тобі три простих рецепти сиру, який можна приготувати в домашніх умовах.
Існують різні рецепти сиру, але обов’язковим інгредієнтом кожного є молоко, проте можна додавати сметану, кисломолочний сир, яйця. Цей легкий рецепт сиру не займе багато часу та зусиль, але подарує приємний смак.
Спочатку потрібно налити молоко в каструлю та довести до кипіння. Далі додати м’який сир і варити протягом трьох хвилин.
Після цього м’який сир процідити через марлю, але не варто довго чекати. Як тільки сироватка перестає капати, треба готувати.
Після цього м’який сир процідити через марлю, але не варто довго чекати. Як тільки сироватка перестає капати, треба готувати.
Далі треба в каструлі розтопити олію і додати соду та сіль. У розтоплене масло додати сир і варити п’ять хвилин, постійно помішуючи. Зняти сир із вогню.
Далі потрібно збити яйце і додати до сиру, добре перемішати. Масу викласти у форму і залишити в холодильнику на три – чотири години. Сир готовий можна різати та їсти.
Для приготування цього рецепту не знадобиться масло, яйця чи сметана, лише молоко.
Потрібно налити молоко в каструлю і додати сіль та цукор. Далі довести молоко до кипіння та додати оцет. Варити три – чотири хвилини й постійно помішувати.
Далі потрібно процідити суміш через марлю і поставити сир під прес, наприклад п’ятилітрову баклажку з водою. Залишити на одну – дві години. Далі потрібно поставити сир у холодильник, щоб він повністю вистиг. Такий сир має ніжний вершково-молочний смак.
Цей рецепт схожий на попередній, але потребує трохи більше інгредієнтів та часу.
Молоко потрібно нагріти до кипіння та додати сіль. Поки гріється молоко, потрібно збити три яйця зі сметаною. Коли молоко закипіло, слід додати яєчно-сметанну суміш. Після закипання молоко потрібно проварити п’ять – сім хвилин.
Коли маса починає згортатися, потрібно поварити її ще три – чотири хвилини до утворення великих пластівців.
Коли маса починає згортатися, потрібно поварити її ще три – чотири хвилини до утворення великих пластівців.
Далі процідити сирну масу через марлю. Сир потрібно загорнути у марлю і поставити зверху вантаж. Потрібно почекати, поки він повністю охолоне і тоді його можна подавати до столу.
Такий сир смачний та корисний, коли ти готуєш його самостійно, можеш регулювати додавання солі та спецій, зелені й горіхів, робити собі до смаку.
Проте сир — не єдине, що можна приготувати самостійно. Коли на вулиці спека, ми хочемо з’їсти щось холодне та смачне. Раніше ми розповідали, як приготувати морозиво вдома. Таке морозиво точно буде смачним й корисним.
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