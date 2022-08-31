Корисний ранок на сніданок: як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині

Одне з важливих питань, яке виникає щодня — що б такого смачного з’їсти на сніданок. Коли політ фантазії не приносить радощів, тоді просто стаєш смажити яєшню.

Крім того, саме зранку потрібно отримати якомога більше енергії, щоб увесь день бути продуктивними та мати сили на нові звершення.

Тому дієтологиня Євгенія Кукурузкіна вигадала, як не лише урізноманітнити звичну страву до сніданку, але й зберегти її користь та поживну цінність.

Інгредієнти для яєчні в тості

хліб для тостів — 1 шматочок;

яйце — 1 штука;



шинка або варене куряче філе — 40 грамів;

помідор маленького розміру — 1 штука;

сир — 40 грамів.

Спосіб приготування яєчні в тості

Насамперед необхідно вирізати серединку у скибочці хліба. Далі потрібно помити та нарізати шинку і помідор. Після цього натерти сир на терці. Потім обсмажити шинку та помідор на пательні до напівготовності, а після перекласти їх на тарілку. Важливо також не забувати правила безпечного смаження, щоб зберегти користь улюбленого сніданку. Водночас потрібно покласти на пательню хліб, трохи обсмажити його з однієї сторони, перегорнути та покласти в серединку всю начинку з тарілки. Наостанок необхідно розбити яйце в середину хліба, посипати сиром та смажити до того стану, як тобі смакує найбільше.

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