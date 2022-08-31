Корисний ранок на сніданок: як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині

Одне з важливих питань, яке виникає щодня — що б такого смачного з’їсти на сніданок. Коли політ фантазії не приносить радощів, тоді просто стаєш смажити яєшню.
Крім того, саме зранку потрібно отримати якомога більше енергії, щоб увесь день бути продуктивними та мати сили на нові звершення.
Тому дієтологиня Євгенія Кукурузкіна вигадала, як не лише урізноманітнити звичну страву до сніданку, але й зберегти її користь та поживну цінність.
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