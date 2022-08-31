Їжа та рецепти

Корисний ранок на сніданок: як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Серпня 2022, 07:00
Як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині
Фото: Unsplash

Більше новин
Михайло Горбачов помер - причина смерті президента СРСР
У Москві помер Михайло Горбачов — причина смерті першого й останнього президента СРСР
Що покласти дитині у наплічник в укриття: необхідний список
Нестандартний наплічник — що покласти дитині у рюкзак і в школу, і в укриття
Волонтери України
Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 31 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 31 серпня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Продукти які можна їсти на ніч
Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном
Ікра з баклажанів
Готуйся до зими смачно: запашна ікра з баклажанів
Варення з дині на зиму
Рецепт соковитого літа в банці: як приготувати варення з дині на зиму
Як приготувати запечені сирники
Не тільки солодкі! Рецепт запечених сирників із зеленню від Ектора Хіменеса-Браво

Відео
0:01:34
Михайло Горбачов помер - причина смерті президента СРСР

У Москві помер Михайло Горбачов — причина смерті першого й останнього президента СРСР
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 31 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 31 серпня
0:01:13
Перехоплені розмови окупантів: жаліється на знищення 7-ї роти
Як мед для наших вух: окупант жаліється, що ЗСУ взяли їх у кільце та знищили російську роту
0:06:52
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян
Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян
0:01:08
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі
Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
0:09:04
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
0:15:48
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 30 серпня
0:07:26
Відставка Шойгу
ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
Більше відео
Волонтери України
Читати далі
Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги
ВІЛ і СНІД
Читати далі
Не вирок: як лікують ВІЛ в Україні та що змінилося під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь