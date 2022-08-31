Полезный завтрак: как приготовить яичницу в тосте по рецепту диетолога

Один из важных вопросов, который возникает ежедневно — что бы такого вкусного съесть на завтрак. Когда полет фантазии не доставляет радости, тогда просто становишься жарить яичницу.
Кроме того, именно утром нужно получить как можно больше энергии, чтобы весь день быть продуктивным и иметь силы на новые свершения.
Поэтому диетология Евгения Кукурузкина придумала, как не только разнообразить привычное блюдо на завтрак, но и сохранить его пользу и питательную ценность.
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