Полезный завтрак: как приготовить яичницу в тосте по рецепту диетолога

Один из важных вопросов, который возникает ежедневно — что бы такого вкусного съесть на завтрак. Когда полет фантазии не доставляет радости, тогда просто становишься жарить яичницу.

Кроме того, именно утром нужно получить как можно больше энергии, чтобы весь день быть продуктивным и иметь силы на новые свершения.

Поэтому диетология Евгения Кукурузкина придумала, как не только разнообразить привычное блюдо на завтрак, но и сохранить его пользу и питательную ценность.

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Ингредиенты для яичницы в тосте

хлеб для тостов — 1 кусочек;

яйцо — 1 штука;

ветчина или вареное куриное филе — 40 граммов;

помидор маленького размера — 1 штука;

сыр — 40 граммов.

Способ приготовления яичницы в тосте

В первую очередь, необходимо вырезать серединку в ломтике хлеба. Далее нужно помыть и нарезать ветчину, помидор. После этого натереть творог на терке. Затем обжарить ветчину и помидор на сковороде до полуготовности, после переложить их на тарелку. Важно также не забывать правила безопасной жарки, чтобы сохранить пользу любимого завтрака. Затем нужно положить на сковороду хлеб, немного обжарить его с одной стороны, перевернуть и положить внутрь всю начинку из тарелки. Напоследок необходимо разбить яйцо в середину хлеба, посыпать сыром и жарить до того состояния, как тебе больше всего нравится.

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