Вкусные гренки из того, что есть под рукой — рецепт для всей семьи

Сегодня расскажем тебе о гренках, которые точно тебе понравятся. Рецепт очень простой, вероятно, его знает твоя мама или бабушка.
Ингредиентов много не нужно, главные — яйца и хлеб.
Ингредиенты:
Приготовление:
Рассчитываем по количеству людей.
Из одного яйца может получиться примерно 2-3 гренки, зависит еще от размера ломтиков хлеба.
Из одного яйца может получиться примерно 2-3 гренки, зависит еще от размера ломтиков хлеба.
Такие гренки лучше кушать еще теплыми. К ним можно поджарить морковь с луком, открыть домашнюю консервацию, есть с кашей.
Также рассчитываем по количеству человек. Если берем 2 яйца, то нужно 0,5 стакана молока.
Просто и вкусно!
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