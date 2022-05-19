Десерт, который вознесет к небесам! Рецепт тирамису от Лизы Глинской

Тирамису — один из классических итальянских десертов, в который обязательно входит кофе. Название этого десерта переводится как “вознеси меня”. То есть он дарует такое наслаждение, что человек оказывается на седьмом небе от вкуса.

Иногда люди думают, что приготовить вкусный тирамису дома невозможно, однако это не так.

Победительница МастерШеф и бывшая судья проекта Лиза Глинская рассказала рецепт тирамису, который каждый сможет приготовить и обрадовать свою семью и себя.

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Ингредиенты для тирамису

Савоярди (бисквит Дамские пальчики):

60 г белка (белок 2 яиц);

25 г сахара (1 часть);

40 г желтка (желток 2 яйца);

25 г сахара (2 часть);

50 г муки;

50 г сахарной пудры (для посыпки).

Кофейный крем:

80 г желтка (желток 4 яйца);

120 г сахара;

60 мл воды;

4 г желатина + 20 мл воды (комнатной температуры);

200 мл сливок (33% жирность);

200 г маскарпоне;

4 г растворимого кофе (гранулы) + 2 ст. л. кипятка.

Сироп для пропитки:

200 мл воды;

130 г сахара;

4 г растворимого кофе (гранулы);

30 мл черного рома;

и какао-пудра для декора.

Приготовление тирамису

Как приготовить савоярди

Бисквит для тирамису готовится не сплошным слоем, а отдельными палочками. Бисквит для этого десерта называют палочки савоярди (бисквит Дамские пальчики).

Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар (1 часть) и продолжаем взбивать до стойких пиков. Далее взбиваем желтки и сахаром (2 часть) в густую массу. Затем нам нужно добавить желтки в белки, делать это нужно аккуратно с помощью лопатки.

Обязательно нужно просеять муку через мелкое сито.

Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки нам главное сохранить легкость.

Далее нам нужно сформировать палочки савоярди, поэтому берем насадку в диаметре 12-13 мм и на пергаментной бумаге делаем палочки бисквита. Затем присыпаем их легким слоем сахарной пудры, через несколько минут делаем это еще раз. От того, какими получатся палочки зависит вид тирамису.

Ставим в разогретую до 170⁰С духовку на 18-20 минут.

Как приготовить кофейный крем

Кофейный крем является особенностью тирамису, поэтому его приготовлению нужно уделить внимание. Сначала нам нужно сварить сироп из воды и сахара. Затем взбиваем желтки и добавляем туда сироп, но не прекращаем взбивать.

Затем добавляем предварительно замоченный и набухший желатин, кофе и маскарпоне. Вымешиваем все до однородной массы.

Взбиваем сливки до стойких пиков и смешиваем с основной массой.

Как приготовить сироп

Соединяем все ингредиенты, необходимые для сиропа, и кипятим 2-3 минуты. Затем сиропу нужно время охладиться.

Собрать тирамису можно в бокале, для этого мы кладем слой пропитанного бисквита, затем крем снова слой бисквита и так продолжать до нескольких слоев. Присыпать какао-пудрой и готово! Наслаждайся десертом, который вознесет к небесам!

Тирамису достаточно сладкий, поэтому иногда после него можно почувствовать тяжесть, поэтому иногда хочется чего-то “легкого”. Раньше мы рассказывали рецепт сырников из минимального количества продуктов.