Швидко, просто, корисно й смачно! Рецепт чорничного морозива від дієтологині Світлани Фус

Що може найкраще охолодити у спекотній літній день і подарувати гарний настрій? Звісно, морозиво! Дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом корисного та смачного чорничного морозива, яке можна приготувати вдома самостійно.
Це, напевно, найпростіший рецепт морозива, який ти міг (могла) побачити. Він має всього два кроки: поклади всі інгредієнти в чашу блендера і збий до однорідної маси протягом однієї хвилини на максимальній потужності.
Усе, морозиво готове! Викладай кульками, й можна прикрасити м’ятою.
А якщо ти хочеш приготувати якесь інше морозиво, то раніше ми розповідали п’ять рецептів домашнього морозива.
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