Швидко, просто, корисно й смачно! Рецепт чорничного морозива від дієтологині Світлани Фус

Що може найкраще охолодити у спекотній літній день і подарувати гарний настрій? Звісно, морозиво! Дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом корисного та смачного чорничного морозива, яке можна приготувати вдома самостійно.

Інгредієнти для чорничного морозива

заморожений банан — 1 шт.

заморожена чорниця — 1/2 чашки

кокосове молоко — 3/4 чашки

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

мед — до смаку

Як приготувати чорничне морозиво

Це, напевно, найпростіший рецепт морозива, який ти міг (могла) побачити. Він має всього два кроки: поклади всі інгредієнти в чашу блендера і збий до однорідної маси протягом однієї хвилини на максимальній потужності.

Усе, морозиво готове! Викладай кульками, й можна прикрасити м’ятою.

А якщо ти хочеш приготувати якесь інше морозиво, то раніше ми розповідали п’ять рецептів домашнього морозива.

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