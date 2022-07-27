Еда и рецепты

Быстро, просто, полезно и вкусно! Рецепт черничного мороженого от диетолога Светланы Фус

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июля 2022, 08:00
Як приготувати корисне чорничне морозиво вдома: простий рецепт
Фото: Unsplash

Больше новостей
Антоновский мост
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Григорій Козловський
Григорий Козловский о футбольной академии Руха: даже во время войны нужно заниматься детьми
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Ірма Вітовська
Мы были в информационной оккупации: Ирма Витовская о том, почему Европе сложно разделять украинцев и россиян
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Секрет в начинке! Рецепт невероятных блинчиков от Владимира Ярославского
Як приготувати кускус
Правила простого и быстрого обеда: как правильно варить кускус
Кабачковые оладьи рецепт
Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи
Як приготувати спаржу
Минута-две и блюдо на столе! Как приготовить спаржу по рецепту Жени Клопотенко

Видео
0:07:07
Антонівський міст

Антонівський міст: що відомо про ситуацію на Херсонщині та чи були удари ЗСУ
0:07:07
Антоновский мост
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июля
0:02:25
Быстро, просто, полезно и вкусно! Рецепт черничного мороженого от диетолога Светланы Фус
Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:03:43
Необхідність вивчати українську мову — іноземці та українці йдуть на курси
Мужчина из Африки учит украинский ради дочек! Как переселенцы и иностранцы овладевают языком
У Києві позеленіла річка Дніпро — яка причина
В Киеве позеленел Днепр — можно ли купаться в реке и что произошло
0:03:03
Спільна виставка Андрія Барановського разом з дітьми в Києві
Андрей Барановский и его маленькие коллеги: совместная выставка художника с детьми, поразившая всех до слез
0:18:16
Олег Жданов прокоментував успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку
Ситуация, когда удав душит кролика перед тем, как его проглотить — Олег Жданов прокомментировал успехи ВСУ на Херсонском направлении
Больше видео
Місячний календар стрижок на липень 2022
Читать дальше
Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы
Корисні звички, які покращать життя під час війни: 8 простих порад
Читать дальше
Восемь простых привычек, чтобы улучшить твою жизнь в непростое время

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь