Быстро, просто, полезно и вкусно! Рецепт черничного мороженого от диетолога Светланы Фус

Что может лучше охладить в жаркий летний день и подарить хорошее настроение? Конечно, мороженое! Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом полезного и вкусного черничного мороженого, которое можно приготовить дома самостоятельно.
Это, наверное, самый простой рецепт мороженого, который ты мог (могла) увидеть. Здесь всего два шага: положи все ингредиенты в чашу блендера и сбей до однородной массы в течение одной минуты на максимальной мощности.
Все, мороженое готово! Выкладывай шариками, и можно украсить мятой.
А если ты хочешь приготовить какое-нибудь другое мороженое, то ранее мы рассказывали пять рецептов домашнего мороженого.
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