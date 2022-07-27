Быстро, просто, полезно и вкусно! Рецепт черничного мороженого от диетолога Светланы Фус

Что может лучше охладить в жаркий летний день и подарить хорошее настроение? Конечно, мороженое! Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом полезного и вкусного черничного мороженого, которое можно приготовить дома самостоятельно.

Ингредиенты для черничного мороженого

замороженный банан — 1 шт.

замороженная черника — 1/2 чашки

кокосовое молоко — 3/4 чашки

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

мед — по вкусу

Как приготовить черничное мороженое

Это, наверное, самый простой рецепт мороженого, который ты мог (могла) увидеть. Здесь всего два шага: положи все ингредиенты в чашу блендера и сбей до однородной массы в течение одной минуты на максимальной мощности.

Все, мороженое готово! Выкладывай шариками, и можно украсить мятой.

А если ты хочешь приготовить какое-нибудь другое мороженое, то ранее мы рассказывали пять рецептов домашнего мороженого.

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