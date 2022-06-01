Шашлик з полуницею? Так, це не одруківка. Тримай незвичайний рецепт м’яса на мангалі від шефа Якутова

Шашлик — страва, без якої неможливо уявити літній сезон. Попри складний воєнний час в Україні хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці.

Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності. Потіш себе смачним шашликом у маринаді зі свинини та смаженими ягодами за рецептом шефа та експерта шоу Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти шашлику:

Ошийок — 2 кг

Соєвий соус — 2 ст. л.

Полуниця — 200 г

Кінза — 100 г

М’ята — 20 г

Перець чилі свіжий або сухий пластівцями — на свій смак

Чорний перець — на свій смак

Сіль — на свій смак

Рецепт м’яса на мангалі

Щоб приготувати ніжне м’ясо на мангалі з полуницею, виконай прості кроки:

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М’ясо наріж кубиками на шашлик, полуницю — на половинки, кінзу — дрібно. Якщо береш свіжий перець чилі, то наріж його кільцями. Змішай полуницю, соєвий соус, кінзу, сіль, два види перцю й добре перемішай. Замаринуй у цій суміші шашлик. Залиш на три години. Відправ шашлик на мангал. Поки він готується, витягни з маринаду полуницю та обсмаж її на сковороді. Подавай шашлик разом з полуницею. Посип його зверху листям кінзи та м’яти.

Ось і все. Чудовий настрій для теплих літніх посиденьок з друзями чи рідними гарантовано!

А якщо ти хочеш зробити гарнір до шашлику, але не знаєш, що приготувати з молодої картоплі, то читай незвичайний рецепт салату від Якутова.