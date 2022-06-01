Їжа та рецепти

Шашлик з полуницею? Так, це не одруківка. Тримай незвичайний рецепт м’яса на мангалі від шефа Якутова

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Червня 2022, 13:00
Рецепт шашлику на мангалі від шефа Алекса Якутова
Фото: Pixabay

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