Шашлик з полуницею? Так, це не одруківка. Тримай незвичайний рецепт м’яса на мангалі від шефа Якутова

Шашлик — страва, без якої неможливо уявити літній сезон. Попри складний воєнний час в Україні хочеться маленьких радощів на кшталт м’яса на мангалі чи полуниці.
Такі дрібниці дуже важливі для підтримки внутрішньої стабільності. Потіш себе смачним шашликом у маринаді зі свинини та смаженими ягодами за рецептом шефа та експерта шоу Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Щоб приготувати ніжне м’ясо на мангалі з полуницею, виконай прості кроки:
Ось і все. Чудовий настрій для теплих літніх посиденьок з друзями чи рідними гарантовано!
А якщо ти хочеш зробити гарнір до шашлику, але не знаєш, що приготувати з молодої картоплі, то читай незвичайний рецепт салату від Якутова.