Когда выйдет сериал Fallout 2: о чем он рассказывает и когда ждать продолжения

Весной 2024 на платформе Amazon Prime Video вышел сериал Fallout. Это очередная адаптация компьютерной игры. Сериал Фолаут стал очень популярен в мире, за неделю он побил рекорды платформы и способствовал росту продаж игры Fallout 4 на 7500%. Поэтому сразу Amazon официально объявил о продлении сериала на второй сезон.

Поэтому люди начали искать, когда выйдет сериал Fallout 2 и что о нем известно.

Сериал Фолаут: о чем он

Первый сезон сериала Fallout начинается с ядерной войны 2077 года, которая разрушила планету. Лишь некоторые богатые американцы смогли спастись в подземных бункерах, в то время как остальное человечество вынуждено было выживать на радиоактивной поверхности.

История сериала разворачивается вокруг трех главных персонажей.

Люси МакЛин — жительница хранилища, отправляется на поверхность, чтобы найти своего пропавшего отца Генка. Максимус — оруженосец, стремится найти свое место в военизированной группе Братство стали. Купер Говард — бывшая звезда вестернов, он стал мутантом и не уязвим к радиации.

Эта тройка переживает многочисленные опасные ситуации, во время которых Люси теряет наивность, Максимус становится рыцарем, а Купер готов на все, чтобы обрести семью.

Когда выйдет Fallout 2: что известно

Amazon объявил о продлении сериала на второй сезон 18 апреля 2024 года. Variety сообщает, что компания получит $25 миллионов налоговых льгот, если съемка будет перенесена из Нью-Йорка в Калифорнию.

Когда выйдет второй сезон сериала Фолаут, точно не известно. Создание первого сезона заняло более двух лет, но производство продолжения должно занять меньше времени. Это логично, поскольку большинство костюмов и декораций уже готовы, а авторы сериала лучше понимают, что хотят увидеть на экране.

Впрочем, следует понимать, что сериал масштабный, поэтому премьеру не стоит ждать раньше осени 2025 года.

Как именно будут развиваться события сериала, пока не известно. Сценаристы могут пойти по пути игры, а могут адаптировать отдельные события.

Но точно мы сможем увидеть продолжение истории Хранилищ 31/32/33. В первом сезоне брат Люси — Норм — узнал о таинственном эксперименте “суперменеджеров” Vault-Tec, которые в день начала войны были заморожены в хранилище 31, чтобы их можно было пробудить для управления другими хранилищами.

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