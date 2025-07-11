Когда выйдет 3 часть фильма Моя вина: ориентировочная дата выхода

Моя вина — испанский романтический фильм 2023 года, снятый режиссером Доминго Гонсалесом в его режиссерском дебюте с Николь Уоллес и Габриэлем Геварой в главных ролях. Фильм снят по сюжету одноименной истории от Мерседес Рон.

Фильм состоит в настоящее время из двух частей. Первая вышла в июне 2023 года, и называется Моя вина, вторая — в декабре 2024 года под названием Твоя вина. Пришло время съёмок третей части. Предполагается, что она будет называться Наша вина.

Читай, когда выйдет 3 часть фильма Моя вина, что известно о сюжете нового фильма, об актерах и дате премьеры — в нашем материале.

Лента уже завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру и имеет все шансы сделать это снова.

Согласно данным Amazon Prime Video, фильм, как сообщается, достиг лучших показателей просмотра за три дня в начале среди любого неанглийского местного оригинала в истории сервиса.

Когда выйдет 3 часть фильма Моя вина: дата выхода

В фильме рассказывается о развитии запретного романа между 17-летней Ноа и ее богатым сводным братом Ником, начавшимся после переезда Ноа в особняк мужа ее матери. История любви Ноа и Ника, которые сталкиваются с опасностями и эмоциональными вызовами из-за их увлечения друг другом.

Эта история любви, опасностей и сложных семейных связей, держит зрителей в напряжении, подчеркивая, как легко можно лишиться контроля над всем.

Фильм исследует темы преданности, рисков и последствий выборов, что делают герои на своем пути.

Официальный трейлер 1 части фильма Моя вина: видео

Официальный трейлер 2 части фильма Твоя вина: видео

Любовь молодых людей берет верх, несмотря на усилия родителей развести их. Незыблемые отношения влюбленных остаются намного выше всего происходящего вокруг. Но совершенно неожиданно жизненные обстоятельства открывают двери для новых отношений, подвергая сомнению прежние крепкие чувства…

Съемки третьей части запланированы на июнь 2025 года. А сам фильм под названием Наша вина должен появиться где-то к концу 2025 года.

В главной роли те же: Николь Уоллес и Габриэль Гевара.

Фильм экранизирует историю Мерседес Рон. В третьей части ее книги отношения Николаса и Ноа переживают свои худшие времена, и кажется, что ничего не может быть как раньше… Им придется пройти через большие препятствия, чтобы наконец определиться, действительно ли они созданы друг для друга, или, наоборот, им не суждено быть вместе.

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