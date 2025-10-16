Моя провина — іспанський романтичний фільм 2023 року, знятий режисером Домінго Гонсалесом у його режисерському дебюті з Ніколь Воллес та Габріелем Геварою в головних ролях. Фільм знятий по сюжету однойменної історії від Мерседес Рон.

Фільм складається наразі з двох частин. Перша вийшла в червні 2023 року, і називається Моя провина, друга — в грудні 2024 року під назвою Твоя провина. На часі вже третя частина. Передбачається, що вона матиме назву Наша провина.

Читай, коли вийде 3 частина фільму Моя провина, що відомо про сюжет нового фільму, про акторів і дату прем’єри — у нашому матеріалі.

Стрічка вже завоювала серця мільйонів глядачів по всьому світу та має всі шанси зробити це знову. Згідно з даними Amazon Prime Video, фільм, як повідомляється, досяг найкращих показників перегляду за три дні на початку серед будь-якого неанглійського місцевого оригіналу в історії сервісу.

Коли вийде 3 частина фільму Моя провина: дата виходу

Згідно з інформацією на IMDb, прем’єра фільму відбулась 16 жовтня 2025 на платформі Amazon Prime.

У фільмі розповідається про розвиток забороненого роману між 17-річною Ноа та її багатим зведеним братом Ніком, який почався після переїзду Ноа в особняк чоловіка її матері. Історія кохання Ноа і Ніка, які стикаються з небезпеками та емоційними викликами через їх захоплення одне одним.

Ця історія кохання, небезпек та складних сімейних зв’язків, тримає глядачів у напрузі, підкреслюючи, як легко можна втратити контроль над всім.

Фільм досліджує теми відданості, ризиків і наслідків виборів, що роблять герої на своєму шляху.

Офіційний трейлер 1 частини фільму Моя провина: відео

Офіційний трейлер 2 частини фільму Твоя провина: відео

Кохання молодих людей бере гору, попри зусилля батьків розлучити їх. Непорушні стосунки закоханих залишаються набагато вищими від усього того, що відбувається навкруги. Але цілком несподівано життєві обставини відкривають двері для нових відносин, піддаючи сумніву колишні міцні почуття…

Зйомки третьої частини заплановані на червень 2025 року. А сам фільм під назвою Наша провина має з’явитися десь під кінець 2025 року.

В головній ролі ті ж: Ніколь Воллес та Габріель Гевара.

Фільм екранізує історію Мерседес Рон. В третій частині її книги відносини Ніколаса і Ноа переживають свої гірші часи, і здається, що нічого не може бути як раніше… Їм доведеться пройти через великі перешкоди, щоб нарешті визначитися, чи дійсно вони створені одне для одного, або, навпаки, їм не судилося бути разом.

Для наших читачів-кіноманів, інформація про те, коли вийде Таємниця бункера 2: дата прем’єри та сюжет серіалу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!