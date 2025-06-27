Коли вийде серіал Fallout 2: про що він розповідає та коли чекати продовження

Весною 2024 року на платформі Amazon Prime Video вийшов серіал Fallout. Це чергова адаптація комп’ютерної гри. Серіал Фолаут став дуже популярним у світі, за тиждень він побив рекорди платформи та сприяв зростанню продажів гри Fallout 4 на 7500%. Тому відразу Amazon офіційно оголосив про продовження серіалу на другий сезон.

Через це люди почали шукати, коли вийде серіал Fallout 2 та що про нього відомо.

Серіал Фолаут: про що він

Перший сезон серіалу Fallout починається з ядерної війни 2077 року, яка зруйнувала планету. Лише деякі багаті американці змогли врятуватися в підземних сховищах, у той час, як решта людства змушена була виживати на радіоактивній поверхні, яку назвали Пусткою.

Історія серіалу розгортається навколо трьох головних персонажів.

Люсі МакЛін — мешканка сховища, вирушає на поверхню, щоб знайти свого зниклого батька Генка. Максимус — зброєносець, прагне знайти своє місце в воєнізованій групі Братство сталі. Купер Говард — колишня зірка вестернів, він став мутантом та не вразливий до радіації.

Ця трійка переживає численні небезпечні ситуації, під час яких Люсі втрачає наївність, Максимус стає лицарем, а Купер готовий на все, щоб віднайти родину.

Коли вийде Fallout 2: що відомо

Amazon оголосив про продовження серіалу на другий сезон 18 квітня 2024 року. Variety повідомляє, що компанія отримає $25 мільйонів податкових пільг, якщо фільмування буде перенесене з Нью-Йорка до Каліфорнії.

Коли вийде другий сезон серіалу Фолаут точно не відомо. Створення першого сезону зайняло понад два роки, але виробництво продовження має зайняти менше часу. Це логічно, оскільки більшість костюмів та декорацій вже готові, а автори серіалу краще розуміють, що хочуть побачити на екрані.

Утім, варто розуміти, що серіал масштабний, тому прем’єру не варто чекати раніше осені 2025.

Як саме розвиватимуться події серіалу поки що не відомо. Сценаристи можуть піти шляхом гри, а можуть адаптувати окремі події.

Але точно ми зможемо побачити продовження історії Сховищ 31/32/33. У першому сезоні брат Люсі — Норм — дізнався про таємничий експеримент “суперменеджерів” Vault-Tec, які у день початку війни були заморожені в Сховищі 31, аби їх можна було пробудити для управління іншими сховищами.

Серіал Fallout: трейлер

Раніше ми розповідали, коли вийде третій сезон Дому Дракона.

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