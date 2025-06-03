Гангстерленд 2 сезон: чи отримаємо ми продовження боротьби у кримінальному Лондоні

Багатьом людям цікаві серіали про кримінальний світ. Їм подобається спостерігати за війною різних банд. Зокрема глядачам подобається напруга у сюжеті та те, що усе ретельно продумано. Однією із таких історій, яка відразу полюбилася глядачам, став новий серіал Гангстерленд. Лише кілька днів тому вийшла остання серія, а люди вже шукають, коли вийде Гангстерленд 2 сезон.

Гангстерленд 2 сезон: що відомо

Цей серіал сподобався багатьом не лише сюжетом, а й акторським складом. Головну роль фіксера зіграв Том Гарді, а кримінальну пару втілили Гелен Міррен та Пірс Бонснан. Ба більше, режисером деяких епізодів став Гай Річі, він точно має розуміння того, якими мають бути гангстерські історії.

Хоча контракт ще офіційно не подовжено, Том Гарді дає зрозуміти, що має надії на подальший розвиток MobLand. У квітневому інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter актор зазначив, що розраховує на продовження серіалу ще на кілька сезонів.

За його словами, у планах — розширити географію історії: у першому сезоні вже зачіпаються теми міжнародної організованої злочинності, включаючи торгівлю наркотиками, зброєю, людьми, а також незаконне перевезення товарів через Європу, Африку, Південну Америку та Пакистан.

У кожній країні Європи існують кримінальні угрупування, які прагнуть контролювати ці потоки. І головне питання — хто керує цим і як це впливає на глобальний порядок, — додав Гарді.

Продюсер шоу Девід Глассер у березневому інтерв’ю для Deadline підтвердив наміри щодо другого сезону:

— Так, ми повертаємося. Уся команда, усі на місці. Ми як одна велика родина, — зазначив він.

Наразі офіційної дати прем’єри другого сезону Гангстерленд немає, оскільки продовження ще не затверджене остаточно. Відомо, що знімання першого сезону тривали з листопада 2024 до березня 2025 року. Ймовірно, новий сезон зніматимуть за схожим графіком. Шанувальники сподіваються, що на продовження довго чекати не доведеться.

MobLand: про що серіал

Історія розгортається у Лондоні та зосереджується на протистоянні двох злочинних родин — Харріганів і Стівенсонів. Їхнє суперництво набуло таких масштабів, що становить загрозу не лише для обох угруповань, а й для життя численних людей навколо. Головні герої не сприймають себе як звичайних злочинців — вони вважають, що насильство є лише інструментом для вирішення ділових конфліктів.

Харріганам налагодити справи допомагає їхній давній сімейний фіксер, але з кожним кроком справи стають дедалі гірше.

Багато серіалів мають успішний перший сезон, тому фанати чекають продовження. Раніше ми розповідали, коли вийде Фолаут 2 сезон.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.