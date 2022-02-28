Як приготувати хліб вдома, якщо в магазині закінчився — простий рецепт

Зараз в Україні через напад Росії складні часи. Люди в паніці скуповують все у магазинах. Найголовнішими продуктами стають хліб та крупи.
В деяких магазинах полиці з хлібом порожні уже протягом кількох днів. Тож ми розповімо, як приготувати хліб вдома, а також додамо швидкий рецепт лавашу.
Інгредієнти:
Гарячий хліб одразу не нарізаємо, а даємо відпочити мінімум годину.
А ось легкий і дуже швидкий рецепт лавашу, який може за необхідності замінити хліб.
Можна спекти цей хліб та передати його волонтерам, які збирають продукти для тероборони та переселенців. Раніше ми розповідали, як допомогти армії України.