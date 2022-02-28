Як приготувати хліб вдома, якщо в магазині закінчився — простий рецепт

Зараз в Україні через напад Росії складні часи. Люди в паніці скуповують все у магазинах. Найголовнішими продуктами стають хліб та крупи.

В деяких магазинах полиці з хлібом порожні уже протягом кількох днів. Тож ми розповімо, як приготувати хліб вдома, а також додамо швидкий рецепт лавашу.

Інгредієнти:

500 мл теплої води;

50 г дріжджів;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

2 ст. л. олії;

800 г борошна.

Приготування

У теплій воді розчиняємо дріжджі, сіль, цукор. Поступово додаємо добре просіяне борошно та олію. Вимішуємо тісто руками 8-15 хвилин. Тісто має вільно відставати від рук. Вимішане тісто накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 30 хв. Потім розподіляю його у форми, змащені жиром і посипані борошном, знову ставлю в тепле місце на 20-40 хвилин. Випікаємо хліб 15 хв при 230°C. Потім зменшуємо температуру до 200°C і печу ще 25 хвилин, хліб повинен добре зарум’янитися.

Гарячий хліб одразу не нарізаємо, а даємо відпочити мінімум годину.

А ось легкий і дуже швидкий рецепт лавашу, який може за необхідності замінити хліб.

Інгредієнти

Борошно цільнозернове 200 г

Вода гаряча 100 г

Сіль 0,5 ч. л.

Масло рослинне 20 г

Як приготувати Домашній лаваш з цільнозернового борошна

Влийте гарячу воду (температура води приблизно 80 градусів) у глибоку миску, у воду додайте сіль та олію. Перемішайте. Туди ж просійте цільнозернове борошно і замісіть тісто. Готове тісто заберіть під харчову плівку, залиште відпочивати на 30 хвилин. Розріжте тісто на 4 частини. Поки розкотитимете одну частину, решту приберіть під плівку, щоб тісто не підсихало. Робочу поверхню присипте борошном і розкотіть якомога тонше. Випікайте на сухій добре розігрітій сковороді на вогні вище середнього приблизно 1 хвилину до появи бульбашок на поверхні. Переверніть лаваш на інший бік і за допомогою звичайного розпилювача збризкайте його водою 2-3 рази, щоб він не підсихав на сковороді. Випікайте ще півхвилини. Готові коржики загорніть у досить вологий рушник, залиште до повного остигання. Домашній лаваш із цільнозернового борошна зберігайте в пакеті в холодильнику. Термін зберігання такий самий, як і покупного.

Можна спекти цей хліб та передати його волонтерам, які збирають продукти для тероборони та переселенців. Раніше ми розповідали, як допомогти армії України.