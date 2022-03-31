Полевая кухня в действии. Подборка украинских блюд с историей

Украинская кухня известна в мире как одна из самых вкусных. Мы подготовили для вас подборку несложных древних украинских блюд из простых ингредиентов.
Разновидность казачьей каши. Рецепт пришел к нам из Буковины.
Понадобится:Гречневая мука — 300 гЛук — 1 шт.Сало — 200 гМасло растительное — 200 гСоль
Для приготовления нужно развести гречневую муку с водой до жидкой консистенции. Варить до густоты. На сковороде обжарь сало с луком.
В кашу добавь растительное масло, перемешай и вари еще 5 минут. В конце подай кашу с зажаркой.
Суп, похожий на окрошку. В Украине его готовят чаще всего летом.
Способ приготовления холодного супа сохранился до наших дней почти без изменений.
Понадобится:Свекла — 250 гЯйца — 3 шт.Лук и укропОгурец — 1 шт.Редис — 5 шт.Колбаса — 200 гЛимонная кислота — 0,5 ч. л.
Чтобы приготовить такой суп, нужно отварить свеклу в подсоленной воде. Вынуть и охладить. Свекольный отвар тоже охладить. Сварить яйца.
Натереть свеклу и вареные яйца. Колбасу, огурцы, редис и зелень нарезать и смешать со свеклой. Посоли и положи смесь в свекольный отвар. Добавь лимонную кислоту. Готово.
Это гороховые котлетки. Традиционное блюдо украинской кухни. Свое название получили от слова “сечь”. Готовят сиченики из мяса, рыбы, фасоли или гороха.
Понадобится:Горох — 2 стаканаМанная крупа — 4 ст. л.Масло растительное — 2-3 ст. л.Яйца — 2 шт.Панировочные сухари — 4 ст. л.Лук — 1 шт.
Чтобы приготовить сиченики, замочи горох на несколько часов. Дальше промой и залей четырьмя стаканами воды. Вари в течение часа и перетри через сито.
Свари густую манную кашу и смешай ее с гороховой. Добавь сырое яйцо, соль и перец. Далее лепи котлетки и обваливай в панировочных сухарях.
Жарь до золотистой корочки. Не забудь выложить готовые сиченики на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.
Если у тебя ограниченный набор продуктов, ранее мы рассказывали о простых рецептах из круп и картофеля.