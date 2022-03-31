Полевая кухня в действии. Подборка украинских блюд с историей

Украинская кухня известна в мире как одна из самых вкусных. Мы подготовили для вас подборку несложных древних украинских блюд из простых ингредиентов.

Саламата

Разновидность казачьей каши. Рецепт пришел к нам из Буковины.

Понадобится:

Гречневая мука — 300 г

Лук — 1 шт.

Сало — 200 г

Масло растительное — 200 г

Соль

Для приготовления нужно развести гречневую муку с водой до жидкой консистенции. Варить до густоты. На сковороде обжарь сало с луком.

В кашу добавь растительное масло, перемешай и вари еще 5 минут. В конце подай кашу с зажаркой.

Холодник

Суп, похожий на окрошку. В Украине его готовят чаще всего летом.

Способ приготовления холодного супа сохранился до наших дней почти без изменений.

Понадобится:

Свекла — 250 г

Яйца — 3 шт.

Лук и укроп

Огурец — 1 шт.

Редис — 5 шт.

Колбаса — 200 г

Лимонная кислота — 0,5 ч. л.

Чтобы приготовить такой суп, нужно отварить свеклу в подсоленной воде. Вынуть и охладить. Свекольный отвар тоже охладить. Сварить яйца.

Натереть свеклу и вареные яйца. Колбасу, огурцы, редис и зелень нарезать и смешать со свеклой. Посоли и положи смесь в свекольный отвар. Добавь лимонную кислоту. Готово.

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Гороховые сиченики

Это гороховые котлетки. Традиционное блюдо украинской кухни. Свое название получили от слова “сечь”. Готовят сиченики из мяса, рыбы, фасоли или гороха.

Понадобится:

Горох — 2 стакана

Манная крупа — 4 ст. л.

Масло растительное — 2-3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 4 ст. л.

Лук — 1 шт.

Чтобы приготовить сиченики, замочи горох на несколько часов. Дальше промой и залей четырьмя стаканами воды. Вари в течение часа и перетри через сито.

Свари густую манную кашу и смешай ее с гороховой. Добавь сырое яйцо, соль и перец. Далее лепи котлетки и обваливай в панировочных сухарях.

Жарь до золотистой корочки. Не забудь выложить готовые сиченики на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.

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