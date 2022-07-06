Йогурт, мята, розмарин: с чем готовить куриное мясо по оригинальным рецептам Евгения Клопотенко

Курятина – лучшее мясо для летнего меню, ведь оно легкое. Задаешься вопросом, что приготовить из курицы? Мы подготовили подборку простых и вкусных блюд.

Когда-то он славился своими причудливыми видами варенья, теперь Евгений Клопотенко является одним из вдохновителей военного меню украинцев. Мы не только пытаемся адаптироваться к новым реалиям, но и привнести что-то знакомое из, казалось бы, далекой мирной прошлой жизни. Поэтому начинаем забывать о консервах и ищем новые способы приготовить свежее мясо.

Известный шеф-повар не раз делился своими рецептами блюд из курятины, которую, кажется, так просто готовить. Она часто появляется на столе, но иногда все же надоедает в обычном виде.

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Поэтому предлагаем выбрать один из простых рецептов, что поможет разнообразить свой обед или даже ужин.

Куриные голени, тушенные в сливочном соусе

Мясо на голенях достаточно нежное и нежирное, поэтому его можно готовить даже тем, кто следит за фигурой в это непростое время.

Ингредиенты

голени — 6 штук

лук — 2 штуки

веточка тимьяна — 2 штуки (можно заменить на любую другую любимую специю)

зубчик чеснока — 2 штуки

растительное масло — 3 ст. л.

сливки 33% — 250 мл

по вкусу соль и перец

Способ приготовления

В первую очередь, нужно подготовить сами голени и отделить от них кожицу. Если удалось купить мясо уже без нее, можно приступать к процессу сразу.

Поджарить голени на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, не добавляя соль или перец. Этот процесс должен занять около пяти минут.

Поджаренные голени далее следует переложить в форму для запекания и посолить.

Затем нарезать лук средними кубиками. Добавить еще 1 ст. л. растительного масла на ту же сковороду, где жарились голени, и обжарить на среднем огне лук и два раздавленных зубчика чеснока до мягкости лука. Можно немного подсолить.

Далее переложить лук с чесноком в форму в голени и равномерно распределить, добавить две веточки тимьяна. После этого влить сливки и добавить еще щепотку соли и перец по вкусу.

Запекать куриные голени со сливочным соусом 45 минут при температуре 180 °С.

Куриный шницель в духовке

Очень распространенное блюдо в Европе, очень хрустящее и сочное. Если ее правильно приготовить, то будет еще и полезно.

Ингредиенты

филе — 500 г

панировочные сухари — 5 ст. л.

яйца — 3 штуки

мука — 5 ст. л.

сок лимона — по желанию

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Важно заранее включить духовку, чтобы она разогрелась до 200 °С.

Положить филе на дощечку, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить. Осторожно с воображением, чтобы не порвать будущий ужин.

Сильно отбивать здесь не нужно, потому что мясо и так уже достаточно тонкое. Можно даже совсем не отбивать, если на это нет желания или возможности.

Дальше нужно поперчить и посолить мясо с обеих сторон. В отдельные тарелки высыпать панировочные сухари, муку и яйца.

Затем каждый кусочек курицы обвалять сначала в муке, затем опустить в яйцо и обвалять в сухарях.

После этого выложить запанированные куриные шницели на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при температуре 200 °С 15-20 минут.

Куриные фрикадельки с сиром

О да, это те самые особенные фрикадельки из детства. Их сначала не хочется и видеть, а потом, когда взрослеешь, не сможешь оторваться от вкусноты.

Ингредиенты

куриного фарша — 600 г

твердый сыр — 200 г

семена фенхеля — 1 ч. л. (можно выбрать любую другую любимую специю)

молотые сухари — 2 ст. л.

желток одного яйца

по вкусу соль

Способ приготовления

Сначала нужно выложить в большую миску куриный фарш, в него добавить один желток, семена фенхеля, соль и сухари. Затем хорошо перемешать фарш и немного отбить.

Параллельно следует нарезать сыр кубиками со стороной примерно 1,5 см.

После этого сформировать фрикадельки руками, смазанными в масле. Вложить в каждый из них по кубику сыра и защипнуть.

Затем выложить фрикадельки в противень и запекать в духовке при 180 °С 30 минут.

Рубленые котлеты из куриного филе

Когда обычные котлетки уже надоели, а хочется все равно чего-нибудь похожего и не менее питательного, можно попробовать приготовить их в рубленом виде.

Ингредиенты

куриного филе — 500 г

яйцо — 1 штука

цедры лимона — 0,5 ч. л.

репчатый лук — 1 штука

молотый кориандр — 1 ч. л.

панировочные сухари — 5 ст. л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно взять куриное филе и мелко порубить его. После этого добавить по вкусу соль и перец, а также кориандр и лимонную цедру.

Затем натереть лук на крупной терке. Так котлеты станут еще более сочными и насыщенными.

В фаршеобразное мясо добавить яйцо и очень хорошо его вымесить. Далее сформировать небольшие котлеты и запанировать в сухарях.

Выложить котлеты на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 °С в течение 15-20 минут.

Куриное филе в духовке с соусом из йогурта

Что может быть проще, чем приготовить куриное филе? Однако сделать это правильно и оригинально бывает непросто. Поэтому можно попробовать новый необычный способ с добавлением соуса.

Ингредиенты

куриное филе — 1 штука

веточка розмарина — 1 штука (можно заменить любой другой любимой специей)

веточка мяты — 2 штуки

йогурт — 200 г

половина лимона

оливковое масло — 2 ст. л.

по вкусу соль и перец

Способ приготовления

Сначала нужно поставить разогреваться духовку до 180 °С.

Куриное филе зачистить от лишнего жира и пленок. Положить его на лист пергамента и выложить с разных сторон кусочки лимона, а сверху — веточку розмарина. Полить оливковым маслом. Посолить, поперчить и закрутить конверт в виде конфеты. Запекать в духовке 25 минут при температуре 180 °С.

Для соуса нужно помыть веточки мяты, оборвать листики и очень мелко порубить.

В мисочку с йогуртом без наполнителя добавить мяту, 1 ст. л. оливкового масла и немного соли, после чего хорошо перемешать.

Готовое куриное филе развернуть и полить соусом из йогурта с мятой.

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