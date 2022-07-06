Еда и рецепты

Йогурт, мята, розмарин: с чем готовить куриное мясо по оригинальным рецептам Евгения Клопотенко

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 июля 2022, 14:35
Що приготувати з курки
Фото: Сайт Евгения Клопотенко

Больше новостей
День пЕтра й Павла в Україні 2022
День холодный — год голодный: приметы, традиции и история Дня Петра и Павла
Ситуація в Донецькій області 06.07.2022
Россияне удрали и побросали свою технику — в Донецкой области ВСУ умело обороняют линию фронта
Йогурт, мята, розмарин: с чем готовить куриное мясо по оригинальным рецептам Евгения Клопотенко
Терроборона: что это, как туда попасть, как позвонить, чтобы сообщить информацию
Біль у грудях — види та причини, поради кардіолога
“Беспокоит боль в груди? Почему она возникает и когда нужно обращаться к врачу?”
Смотреть больше

Материалы по теме

рецепт смачного обіду
Курица, рыба и овощи — на любой вкус! Три простых блюда на обед от известных шеф-поваров из разных стран
вівсяне печиво
Овсяное печенье для желудка и души: идеальный рецепт от Лизы Глинской
Рецепт борщу по-маріупольськи з бичками
Борщ по-мариупольски с бычками от Алекса Якутова — ЮНЕСКО будет в восторге!
Кабачковые оладьи рецепт
Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи

Видео
0:04:31
Ситуація в Донецькій області 06.07.2022

Россияне удрали и побросали свою технику — в Донецкой области ВСУ умело обороняют линию фронта
0:02:56
У Росії люди труяться фастфудом з ресторанів Смачно і крапка
Булочки с плесенью и просроченные соусы — непутевый аналог McDonald’s в России попал в скандал
0:04:23
Обстріли Хароква 5 липня
Уничтожили один из символов борьбы Харькова за независимость — история школы на улице Шевченко
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса
Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
0:02:23
Обстріл Миколаєва 06.07.2022 - що відомо про наслідки атаки
Столб дыма видели за несколько километров! Как рашисты терроризируют Николаев и область ракетными ударами
0:01:29
Мінна безпека - ДСНС розповіло про фугасні протитанкові та протипіхотні міни
Радиус поражения, как длина троллейбуса! Пёс Патрон о фугасных минах и как уберечься от них
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июля
0:17:53
План відбудови України
Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты
0:04:52
Зеленський про обмеження пересування Україною
Прошу не принимать без меня подобных решений: Зеленский об ограничении передвижения по Украине
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Оккупанты снова осуществили массовые обстрелы Славянска: рассказываем, что известно
Больше видео
День пЕтра й Павла в Україні 2022
Читать дальше
День холодный — год голодный: приметы, традиции и история Дня Петра и Павла
Вірші
Читать дальше
Стихи про войну: как рифмование поддерживает украинский боевой дух

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь