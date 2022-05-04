Ребрышки с карамельной корочкой и мягкая баранина: барбекю-рецепты от Асмик Гаспарян

Весна в мирное время радует людей не только теплым солнышком, но и запахами барбекю. И хотя в некоторых областях действует запрет на посещение лесов, все же хочется хоть на несколько часов вернуться в нормальную жизнь и насладиться компанией семьи и друзей у себя во дворе.
Победительница МастерШеф и выпускница Ле Кордон Блю Асмик Гаспарян рассказала на своей странице в Instagram, как пожарить ребрышки и баранину с карамельной корочкой, а также поделилась “магическим” рецептом маринада для мяса.
Для маринад-пасты тебе понадобится:
Натри ребра пряной пастой и оставь их в маринаде на два – три часа. Дальше на огне жарь до золотой корочки, часто переворачивая мясо.
В фольге можно приготовить к сочному мясу несколько помидоров, жареный лук и картофель.
Фото: Unsplash
Мясо натри специями: тимьяном, кориандром, базиликом, луком, свежемолотым перцем, солью и чуть-чуть сахаром. Оставь свинину на пять часов, чтобы она впитала в себя пряности.
Дальше можно жарить. Если хочешь быстро приготовить, то добавь к мясу шесть – десять штучек алычи или сливы, перемешай и жарь примерно 40 минут.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Допис, поширений Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Зачисти мясо и натри его солью. Оставить на три часа.
Далее соедини молотый черный перец, кориандр, сухую сушеную мяту и чабрец. Этой смесью еще раз натри баранину и оставь на всю ночь (или на пять – шесть часов).
Готовь мясо целым куском при температуре 110 °C три часа. Подавать готовое блюдо можно с овощами: баклажанами, картофельным пюре, огурцами и т.п.
Если ты сейчас далеко от дома и скучаешь по своей культуре, предлагаем прочитать три рецепта украинских блюд, которые напомнят о родном доме.