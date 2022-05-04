Ребрышки с карамельной корочкой и мягкая баранина: барбекю-рецепты от Асмик Гаспарян

Весна в мирное время радует людей не только теплым солнышком, но и запахами барбекю. И хотя в некоторых областях действует запрет на посещение лесов, все же хочется хоть на несколько часов вернуться в нормальную жизнь и насладиться компанией семьи и друзей у себя во дворе.

Победительница МастерШеф и выпускница Ле Кордон Блю Асмик Гаспарян рассказала на своей странице в Instagram, как пожарить ребрышки и баранину с карамельной корочкой, а также поделилась “магическим” рецептом маринада для мяса.

Рецепт маринада для ребрышек барбекю

Для маринад-пасты тебе понадобится:

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1 ст. л. копченой паприки

1 ст. л. сладкой паприки

1 ч. л. пудры чеснока

1 ч. л. сухого имбиря

1 ч. л. молотой горчицы

1 ч. л. сахара

2 ст. л. большой соли

1 ч. л. гватемальского молотого чили (по желанию)

Натри ребра пряной пастой и оставь их в маринаде на два – три часа. Дальше на огне жарь до золотой корочки, часто переворачивая мясо.

В фольге можно приготовить к сочному мясу несколько помидоров, жареный лук и картофель.

Быстрый рецепт шашлыка из свинины

Мясо натри специями: тимьяном, кориандром, базиликом, луком, свежемолотым перцем, солью и чуть-чуть сахаром. Оставь свинину на пять часов, чтобы она впитала в себя пряности.

Дальше можно жарить. Если хочешь быстро приготовить, то добавь к мясу шесть – десять штучек алычи или сливы, перемешай и жарь примерно 40 минут.

Вкусный рецепт баранины

Зачисти мясо и натри его солью. Оставить на три часа.

Далее соедини молотый черный перец, кориандр, сухую сушеную мяту и чабрец. Этой смесью еще раз натри баранину и оставь на всю ночь (или на пять – шесть часов).

Готовь мясо целым куском при температуре 110 °C три часа. Подавать готовое блюдо можно с овощами: баклажанами, картофельным пюре, огурцами и т.п.

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