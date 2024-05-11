Які дрова краще для шашлику: що саме надасть м’ясу ароматних ноток

Часто компанії друзів чи рідних збираються на шашлики, особливо у теплу пору року. Ці зустрічі залишають багато приємних спогадів, а зробити їх ще приємнішими допомагає смачне м’ясо.

Саме тому треба знати, які дрова кращі для шашлику, щоб не зіпсувати м’ясо та настрій у компанії.

Які дрова не можна використовувати для шашлику

Щоб шашлик був смачним, запам’ятай, що не можна використовувати для смаження м’яса на мангалі хвойні дерева. Ці види дерев виділяють смолу, саме вона здатна зіпсувати смак м’яса і сам мангал.

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Ти можеш взяти дрова, які зроблені з інших видів дерев, але навіть вони інколи можуть зіпсувати шашлик. Тому треба звертати увагу на зовнішній вигляд та стан дров.

Пам’ятай, що не варто використовувати для приготування шашлику трухляві та гнилі дрова. Річ у тім, що вони майже не горять, тому не здатні дати достатньо жару, щоб приготувати м’ясо.

У жодному разі не використовуй фарбовану деревину, адже вона може виділяти хімічні сполуки, вони шкодять здоров’ю.

Для шашлику також не підходять вологі бруски дерев, адже вони не виділяють жару, а натомість можна отримати багато густого диму і кіптяви.

Які дрова найкращі для шашлику

Найкращими для смаження шашлику вважають фруктові дерева, інколи можна використовувати також березу чи дуб.

Як дерево впливає на смак шашлику:

яблуня має щільну деревину, після згорання не залишає велику кількість золи, а також доповнює м’ясо фруктовими нотками;

якщо смажити м’ясо на абрикосі, то воно може отримати присмак мигдалю, це дерево горить довго, а сажі залишає мало, тому мангал можна рідше прочищати;

вишня дуже довго горить та дозволяє просмажити велику кількість м’яса без підкидання додаткових дров, вона насичує м’ясо ягідним ароматом;

груша дає багато жару, але не засушує м’ясо і надає фруктовий присмак;

липу можна використовувати для смаження молодого м’яса, наприклад телятини, вона підсилить його смак;

дуб надає присмак копченості, воно горить довго та дозволяє приготувати кілька партій шашлику.

Незалежно від того, яке дерево ти обрав (-ла) для шашлику, треба відразу закладати якомога більшу кількість, щоб не підкидати у процесі. Адже тоді вугілля може утворюватися нерівномірно і м’ясо смажитиметься теж нерівномірно.

Що краще — вугілля чи дрова для шашлику

Якщо ти не знаєш, що краще — вугілля чи дрова для шашлику, то знай, що усе залежить від часу, який ти маєш у розпорядження. Якщо тобі треба швидше приготувати шашлик, то краще обрати готове вугілля. Якщо в тебе вдосталь часу і можна, спалюючи деревину, паралельно проводити час з друзями, то обирай дерево. Зазвичай дрова для шашлику горять приблизно годину, але усе залежить від виду дерев та його кількості, час може бути більшим.

Але можемо порадити мати з собою про запас і дрова, і вугілля, адже можуть статися непередбачувані ситуації, наприклад дощ, який намочить деревину.

Дрова — не головна запорука смачного шашлику. Щоб м’ясо було ніжним та смачним, треба приготувати правильний маринад. Раніше ми розповідали рецепти найкращих маринадів для шашлику.

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